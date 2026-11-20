Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Der KI-Handel hat einen schwarzen Freitag hinter sich: Die Tech-Börse Nasdaq ist am Freitag zeitweise um mehr als 4 Prozent eingebrochen und hat damit ihr gesamtes Plus für 2026 ausradiert. Der S&P 500 und der Dow Jones sind in die sogenannte Korrektur gerutscht, also mehr als 10 Prozent unter ihre Rekordstände. Noch Anfang Oktober lag die Nasdaq fast 19 Prozent im Plus, jetzt steht seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 2 Prozent, wie Reuters berichtet. Es ist der größte Wochenverlust seit dem Zollschock im April 2025.

Chipkonzerne trifft es am härtesten

Am stärksten erwischte es die Halbleiter. Der Philadelphia Semiconductor Index brach im Handelsverlauf um mehr als 8 Prozent auf ein Sieben-Monats-Tief ein. Broadcom, AMD und Micron verloren jeweils mehr als 11 Prozent, Micron sogar 13 Prozent. Nvidia fiel um rund 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni 2025 und steuert auf die längste wöchentliche Verlustserie seit 2008 zu. Seit dem Nasdaq-Rekord im Oktober hat der Chipriese mehr als 2,2 Billionen Dollar (rund 2 Billionen Euro) an Börsenwert verloren. Auch die KI-Cloudanbieter CoreWeave und Nebius gaben jeweils mehr als 10 Prozent nach.

Index / Aktie Veränderung am Freitag (Handelsverlauf) Nasdaq Composite mehr als minus 4 Prozent S&P 500 Korrektur, mehr als 10 Prozent unter Rekordhoch Dow Jones Korrektur, unter 50.000 Punkten Philadelphia Semiconductor Index rund minus 8,5 Prozent Nvidia rund minus 7 Prozent Broadcom rund minus 12 Prozent AMD rund minus 11 Prozent Micron rund minus 13 Prozent CoreWeave, Nebius jeweils mehr als minus 10 Prozent Anthropic rund minus 10 bis 12 Prozent Intuit rund minus 9 Prozent Meta rund minus 3,6 Prozent

Mitgerissen wurde auch Anthropic. Die Aktie hat am zweiten Handelstag den Großteil ihres Debüt-Gewinns wieder abgegeben und notierte zeitweise nur noch wenige Dollar über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Intuit verlor rund 9 Prozent, nachdem der Softwarekonzern seine Umsatzprognose gesenkt und den Verkauf von Mailchimp an Bending Spoons bekanntgegeben hatte. Der Ausverkauf griff auch auf Krypto über: Bitcoin fiel unter 60.000 Dollar.

Grund 1: Zweifel an den KI-Milliarden

Der wichtigste Treiber ist die Frage, ob sich die Investitionen von Hunderten Milliarden Dollar in KI-Rechenzentren je rechnen. Die Vorstellung, KI könne unbegrenzt Geld ausgeben, ende gerade, sagte Michael Antonelli, Marktstratege bei Baird, laut AP. Zunehmend finanzieren die Konzerne den Ausbau über Schulden, die EZB hatte zuletzt Parallelen zur Subprime-Krise gezogen. Der Börsengang von Anthropic galt dabei als Lackmustest. „Der KI-Börsengang von gestern ist ein Bewertungstest“, sagte Gene Goldman, Investmentchef bei Cetera, gegenüber Reuters. Den hat der Markt vorerst nicht bestanden.

Grund 2: Die Fed dürfte die Zinsen erhöhen

Dazu kommt die Geldpolitik. Nach einem überraschend hohen Inflationswert für Oktober preisen die Märkte laut CME FedWatch eine Zinserhöhung im Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent ein. Fed-Gouverneurin Lisa Cook bekräftigte am Freitag, der aktuelle Leitzins sei nicht hoch genug, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen treffen vor allem hoch bewertete Wachstumswerte, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen.

Grund 3: Nvidia ohne Huang

Seit dem Rücktritt von Gründer und CEO Jensen Huang vor gut einer Woche steckt der wichtigste Konzern des KI-Booms in der Krise. Huang war nach einem Skandal gegangen, interimistisch führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen. Selbst starke Quartalszahlen konnten den Kurs nicht stützen, seit Beginn der Affäre hat die Aktie laut AP mehr als 25 Prozent verloren. Weil Nvidia allein ein großes Gewicht in den Indizes hat und die zehn größten Konzerne zusammen fast 40 Prozent des S&P 500 ausmachen, reißt ein Tech-Ausverkauf den Gesamtmarkt mit.

Grund 4: Gegenwind aus Washington

Politisch hat sich das Klima für den KI-Ausbau gedreht. Bei den Midterms haben laut AP auf Bundes- und Landesebene Kandidat:innen gewonnen, die den Bau neuer Rechenzentren bremsen wollen. Investor:innen fürchten deshalb strengere Genehmigungen und höhere Kosten für die Infrastruktur, auf der das Geschäft von Nvidia, Microsoft, Alphabet und Co. aufbaut.

Flucht in Anleihen und Value-Aktien

Ein Crash auf breiter Front ist der Freitag trotzdem nicht. Anleger:innen schichten vor allem um: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel von rund 5,04 auf 4,94 Prozent, weil Geld in sichere Anleihen floss. „Das ist ein klassischer Flight-to-Safety-Trade“, sagte Lawrence Gillum, Anleihestratege bei LPL Financial. Gleichzeitig liegt die mittlere Aktie im S&P 500 heuer noch fast 7 Prozent im Plus, der Value-Index sogar 8 Prozent. Value-Aktien könnten erstmals seit 2022 besser abschneiden als Wachstumswerte. „Die Fundamentaldaten haben sich nicht so stark verschlechtert wie die Aktienkurse“, sagte Jim Awad von Clearstead Advisors gegenüber Reuters. Auch Baird-Stratege Antonelli hält den Bullenmarkt, der im Oktober 2022 begonnen hat, nicht für beendet.