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Die Deutsche Telekom setzt bei souveräner KI auf Frankreich: Der T.Capital Tech Fund, der strategische Investmentarm des Konzerns, hat 100 Millionen Euro in die Series D von Mistral AI gesteckt, wie die Telekom soeben bekannt gab. Das Investment soll der erste Schritt zu einer strategischen Partnerschaft sein, mit der die beiden Unternehmen vertrauenswürdige europäische KI zu deutschen Firmen und Behörden bringen wollen.

Infrastruktur trifft auf Modelle

Die Arbeitsteilung ist klar verteilt. Die Telekom bringt ihre souveräne Infrastruktur, ihre Kund:innenbeziehungen und ihr Know-how bei der Integration ein, Mistral seine Frontier-Modelle, Unternehmenssoftware und Erfahrung beim Ausrollen. Im Fokus stehen Industrie und regulierte Branchen. Aufbauen will man auf den Investitionen der Telekom in KI-Infrastruktur in Deutschland und auf Mistrals wachsender Präsenz im Land, zu der ein kürzlich eröffneter Standort in München zählt. T.Capital verwaltet für den Konzern mehr als 2 Milliarden Euro.

„Unsere Industrial AI Cloud bietet eine starke Grundlage für souveräne KI in Deutschland“, sagt Ferri Abolhassan, Telekom-Vorstand und CEO von T-Systems. Unternehmen müssten der Technologie vertrauen können und dabei die Kontrolle über ihre Daten behalten. Mistral-Finanzchef Johan Bergqvist nennt Deutschland das „industrielle Rückgrat Europas“: „Gemeinsam können DT und Mistral souveräne, vertrauenswürdige KI in großem Maßstab in die deutsche Industrie und öffentliche Einrichtungen bringen.“ Maneesh Sharma, Partner beim T.Capital Tech Fund, traut Mistral zu, „ein weltweit führendes Unternehmen für Enterprise-KI“ zu werden.

Die Series D von Mistral

Die Series D hatte Mistral im September verkündet, mit 3 Milliarden Euro die größte Eigenkapitalrunde, die je ein europäisches Tech-Unternehmen abgeschlossen hat. Angeführt wurde sie von Samsung Electronics, als Co-Leads waren PSG Equity und der Scaleup Europe Fund der EU-Kommission dabei, den der schwedische Investmentkonzern EQT verwaltet. Mistral will das Geld in Rechenkapazität, Infrastruktur und internationales Wachstum stecken. Nun ist auch die Telekom an Bord.

Mistral AI Series D Summe 3 Mrd. Euro (davon 100 Mio. Euro von T.Capital) Bewertung mehr als 21 Mrd. Euro Phase Series D Lead-Investor Samsung Electronics Co-Leads PSG Equity, Scaleup Europe Fund (EQT) Neu dabei T.Capital Tech Fund (Deutsche Telekom) Vorherige Runde Series C, 1,7 Mrd. Euro, angeführt von ASML (2025) Bestandsinvestoren u. a. ASML, Nvidia, Microsoft, Andreessen Horowitz, Lightspeed, General Catalyst, Bpifrance

Mistral wächst auch durch Zukäufe. So hat das Pariser Unternehmen das Linzer KI-Startup Emmi AI übernommen, kolportiert bei einer Bewertung von bis zu 330 Millionen Euro, Linz ist seither offizieller Mistral-Standort. Technologisch muss Mistral allerdings noch nachlegen: Sein Flaggschiff Mistral Large 4 kommt bislang nicht an die Spitze der offenen Modelle aus China heran.

Wettlauf um die souveräne KI

Mit dem Deal positioniert sich die Telekom in einem Markt, in dem es eng wird. SAP will über seine Tochter Delos Cloud gemeinsam mit OpenAI eine eigene Lösung für die deutsche Verwaltung anbieten, die Schwarz-Gruppe baut mit Stackit und Schwarz Digits eine eigene souveräne Cloud auf. Wie groß der Rückstand Europas insgesamt ist, zeigt der aktuelle State of European Tech: Die USA haben heuer in neun Monaten fünfmal so viel in KI investiert wie Europa in einem Jahrzehnt.