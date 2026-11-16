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Zehn Dollar unter der Schmerzgrenze: Tesla verkauft das Cybercab für 29.990 Dollar, und das hat vermutlich mehr mit einer Wette um eine Glatze zu tun als mit Marktforschung.

Tesla hat soeben ausgewählte Kund:innen eingeladen, das autonome Cybercab für den privaten Gebrauch zu bestellen. Der Zweisitzer kommt ohne Lenkrad und Pedale, das erste Exemplar lief im Februar in der Giga Texas vom Band. Eigentlich hatte Tesla das Fahrzeug für das eigene Robotaxi-Netz konzipiert, zuletzt kündigte der Konzern dann an, das Cybercab noch heuer auch an Kund:innen verkaufen zu wollen.

Die Wette mit MKBHD

Hinter dem Preis steht eine Wette, die bis Oktober 2024 zurückreicht. Nach der ersten Präsentation des Cybercab auf dem „We, Robot“-Event sagte Marques Brownlee, der als MKBHD einer der bekanntesten Tech-YouTuber der Welt ist, Tesla werde vor 2027 kein Cybercab um 30.000 Dollar oder weniger an Kund:innen ausliefern. Falls doch, werde er sich vor laufender Kamera den Kopf rasieren. Musk nahm die Wette im Februar persönlich an.

Nun hat Brownlee selbst eine Einladung bekommen und bestellt. „Alright chat I’m in“, schrieb er auf X. Musk legte nach und nannte ihn einen „Feigling“ („chicken“). Entschieden ist die Wette damit aber noch nicht: Ausgeliefert wurde bisher kein einziges Cybercab.

Was das Cybercab wirklich kostet

Die 29.990 Dollar (rund 26.900 Euro) sind nur der Einstieg. Laut Electrek kommen weitere Bedingungen dazu:

Monatsgebühr: Ein Abo („Autonomy Subscription“) um 299 Dollar (rund 268 Euro) im Monat ist Pflicht. Ohne das Abo fährt das Auto laut Tesla nicht.

Ein Abo („Autonomy Subscription“) um 299 Dollar (rund 268 Euro) im Monat ist Pflicht. Ohne das Abo fährt das Auto laut Tesla nicht. Anzahlung: 1.000 Dollar (rund 900 Euro), die nicht zurückerstattet werden.

1.000 Dollar (rund 900 Euro), die nicht zurückerstattet werden. Einsatzgebiet: Das Cybercab fährt nur innerhalb der Robotaxi-Zonen in Texas, also in Teilen von Austin, Houston, Dallas, Fort Worth und San Antonio. Tesla darf diese Zonen jederzeit verkleinern.

Das Cybercab fährt nur innerhalb der Robotaxi-Zonen in Texas, also in Teilen von Austin, Houston, Dallas, Fort Worth und San Antonio. Tesla darf diese Zonen jederzeit verkleinern. Kein Taxi-Business: Besitzer:innen dürfen das Fahrzeug weder für Fahrdienste noch im Robotaxi-Netz von Tesla einsetzen.

Besitzer:innen dürfen das Fahrzeug weder für Fahrdienste noch im Robotaxi-Netz von Tesla einsetzen. Lieferung: voraussichtlich im Dezember, ein Fahrzeug pro Person

Rechnet man das Abo über fünf Jahre dazu, kommt das Cybercab laut Electrek auf rund 47.600 Dollar (rund 42.700 Euro), noch ohne Versicherung, Zulassung und Strom. Zum Vergleich: Ein Model Y kostet rund 40.000 Dollar, das Fahrassistenz-Abo FSD dafür 99 Dollar im Monat. Selbst Musk findet die Gebühr zu hoch. Sie solle eher bei rund 115 Dollar (rund 103 Euro) liegen, so viel wie FSD und Konnektivität bei anderen Modellen kosten, schrieb er an Brownlee. Wann sich das ändert, sagte er nicht.

Wer die Wette gewinnt

Brownlee hält die Wette noch für offen. Das Cybercab sei nur auf Einladung erhältlich, es gebe keine Auslieferungen, und außerhalb der Geozonen sei es nutzlos. Er selbst lebt in New Jersey, wo das Auto nicht fahren dürfte. Zu Hause wäre sein Cybercab nur „ein Briefbeschwerer“, sagt er, räumt aber ein, dass das nicht Teil der ursprünglichen Wette war. Musk entgegnet, das Cybercab werde landesweit verfügbar, sobald die Behörden zustimmen. Laut Tesla läuft die Produktion bereits schneller als der Ausbau des Robotaxi-Netzes. Kommt bis Jahresende ein einziges Cybercab bei einer Kundin oder einem Kunden an, hätte Musk gewonnen.

Electrek wirft Tesla vor, ein halbfertiges Produkt nur deshalb auf den Markt zu drücken, um die Wette zu gewinnen. Das Portal erinnert an Juni 2025: Damals lieferte Tesla ein einziges Model Y autonom an einen Kunden aus, um eine Frist von Musk einzuhalten, und wiederholte das danach nie. Die Anleger:innen waren ebenfalls wenig begeistert, die Tesla-Aktie verlor am Tag der Ankündigung fast 2 Prozent.

Bei Robotaxis ist Tesla zudem längst nicht allein. Die Google-Schwester Waymo betreibt fahrerlose Taxis bereits in mehreren US-Städten im Regelbetrieb, Amazons Tochter Zoox setzt ebenfalls auf ein Fahrzeug ohne Lenkrad. Privatkund:innen verkauft aber keiner der beiden seine Roboterautos.