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Was in den USA geklappt hat, soll jetzt auch in Europa funktionieren: Österreich und Deutschland wollen die Mehrheit am Europageschäft von TikTok in europäische Hände bringen. Der deutsche Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer und Digitalstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) haben ihre gemeinsame Initiative am Donnerstag bei einem Treffen in Wien bekräftigt, wie Der Standard berichtet.

„Wir haben es bei TikTok mit grundlegenden sicherheitspolitischen Risiken für Europa zu tun“, sagte Weimer. Mindestens 51 Prozent der Anteile sollen nach Europa wandern, eine Entscheidung peilen die beiden möglichst für 2027 an.

Algorithmus, Updates, Daten

Es gehe darum, TikTok „an den Verhandlungstisch zu bringen“, sagte Pröll, der erst kürzlich seine KI-Agenda „Kipppunkt“ vorgestellt hat, bei einem Mediengespräch im Bundeskanzleramt. Die Plattform des chinesischen Konzerns ByteDance hat in der EU nach eigenen Angaben rund 200 Millionen Nutzer:innen. „TikTok ist längst kein Spielzeug mehr, sondern Infrastruktur unserer Demokratie. Diese Infrastruktur darf nicht in der Hand eines geopolitischen Systemkonkurrenten bleiben“, so der Staatssekretär. Wer Zugriff auf die Plattform habe, kontrolliere auch, was die Menschen in Europa „sehen, denken und teilen“.

Die neue Eigentümerstruktur soll Europa deshalb Zugang zur technologischen Infrastruktur verschaffen. Laut Pröll kommt es darauf an, wer den Algorithmus betreibt, wer Updates freigibt und wer auf die Daten zugreift. Die Frage, wem die Anteile gehören, sei dabei nur ein Teil der Lösung.

Die USA als Vorbild

Als Blaupause dient der Deal in den USA. Nach einem jahrelangen Streit wurde das US-Geschäft von TikTok in das Gemeinschaftsunternehmen TikTok USDS ausgelagert. Die Mehrheit halten internationale und US-Investoren wie Oracle und MGX aus Abu Dhabi, ByteDance sind rund 20 Prozent geblieben.

Für Europa schwebt Weimer ein ähnliches Modell vor. Die Bereitschaft bei Investor:innen und Banken sei vorhanden, sagte er, und nannte einen Richtwert von 25 Milliarden Euro, die für den Einstieg nötig sein könnten. Laut Politico hat auch Axel Springer Interesse an einer Beteiligung signalisiert, der Medienkonzern erklärte, jede Initiative zu unterstützen, die TikTok unter europäische Kontrolle bringt.

Nächster Halt: Brüssel

Angekündigt hatten Pröll und Weimer ihre Allianz vergangene Woche in einer gemeinsamen Erklärung, alle europäischen Staaten sind eingeladen, sich anzuschließen. Weimer hat die Idee bereits beim Rat der EU-Kulturminister:innen präsentiert, Pröll will sie kommende Woche beim Rat für Telekommunikation in Brüssel einbringen. Die Resonanz sei bisher „deutlich positiv“, sagte Weimer, eine ganze Reihe von Staaten habe den Vorschlag spontan befürwortet.

Eine Reaktion von ByteDance steht noch aus. Weimer hofft nach eigenen Worten, dass die Idee dort gut aufgenommen wird. Bei einer Ablehnung müsse Europa zeigen, „dass wir es ernst nehmen“.

Viele offene Fragen

Wie dieser Druck konkret aussehen soll, ließen die beiden offen. In den USA zwang ein eigenes Gesetz ByteDance zum Verkauf, eine vergleichbare Rechtsgrundlage gibt es in der EU derzeit nicht. Die EU-Kommission reagierte auf Weimers Vorstoß zurückhaltend und verwies auf bestehende Regeln wie den Digital Services Act, berichtete die Berliner Zeitung. Über dieses Gesetz hatte Brüssel TikTok in der Vergangenheit bereits dazu gebracht, die App TikTok Lite mit ihrem Belohnungssystem zurückzuziehen.

TikTok selbst verweist beim Datenschutz seit Jahren auf sein Programm Project Clover. Dafür investiert das Unternehmen über zehn Jahre rund 12 Milliarden Euro in Rechenzentren in Irland, Norwegen und Finnland, in denen die Daten europäischer Nutzer:innen gespeichert werden sollen. Ob das den beiden Regierungen reicht, ist angesichts ihrer Forderung nach Kontrolle über den Algorithmus fraglich.