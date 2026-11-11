Token-Aktien: 67 US-Konzerne blockieren OKX und NYSE-Mutter ICE

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Die Wall Street soll auf die Blockchain umziehen, nur will fast niemand von der Wall Street mit: 67 börsennotierte US-Unternehmen haben OKXICE untersagt, ihre Aktien als Token zu handeln. Darunter sind Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla und JPMorgan. OKXICE ist das Gemeinschaftsunternehmen der Krypto-Börse OKX und des NYSE-Betreibers Intercontinental Exchange (ICE). Von den 62 Unternehmen auf der ursprünglichen Liste sind laut CoinDesk sechs übrig, und alle sechs kommen aus der Krypto-Ecke. Starten will die Plattform trotzdem, und zwar am 23. November.

Was OKXICE vorhatte

OKXICE gehört je zur Hälfte ICE und der US-Holding von OKX. Co-Vorsitzender ist Andrew Cuomo, der frühere Gouverneur von New York. Anfang Oktober hat das Joint Venture angekündigt, rund 60 tokenisierte US-Aktien rund um die Uhr handeln zu wollen, von Nvidia über Walmart bis SpaceX. Gehandelt wird auf X Layer, der Blockchain von OKX, über zugangsbeschränkte Liquiditätspools und gegen Stablecoins.

Die Grundlage ist die „Innovation Exemption“ der US-Börsenaufsicht SEC von Mitte September. Sie erlaubt solchen Handelsplätzen für fünf Jahre den Betrieb ohne Registrierung als Börse. Die Token müssen dieselben Rechte verbriefen wie die Aktie, also Dividenden und Stimmrechte. Und sie enthält ein Vetorecht: Tokenisiert ein unabhängiger Dritter eine Aktie, muss der Handelsplatz das Unternehmen vorab informieren. Dieses hat dann 30 Tage Zeit, schriftlich zu widersprechen. Tut es das, darf der Token dort nicht gehandelt werden.

Genau diesen Weg über einen externen Tokenisierer hat OKXICE gewählt. Mit den betroffenen Unternehmen war das Vorhaben offenbar nicht abgestimmt.

Von 9 auf 67 in drei Wochen

Mitte Oktober meldete OKXICE die ersten neun Widersprüche, unter anderem von Broadcom, Verizon und dem KI-Chiphersteller Cerebras. Ende Oktober waren es 50, Anfang November 56. In der Mitteilung vom vergangenen Donnerstag listet das Joint Venture 67 Unternehmen auf. Die Liste liest sich wie ein Querschnitt durch den US-Aktienmarkt:

Big Tech: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Netflix, Oracle, IBM, Adobe, Cisco

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Netflix, Oracle, IBM, Adobe, Cisco Chips und KI: Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Micron, Qualcomm, Arm, Cerebras, CoreWeave, Palantir

Nvidia, AMD, Intel, Broadcom, Micron, Qualcomm, Arm, Cerebras, CoreWeave, Palantir Finanz: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, S&P Global, SoFi

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, S&P Global, SoFi Konsum und Handel: Walmart, Costco, Coca-Cola, McDonald’s, Nike, Home Depot

Walmart, Costco, Coca-Cola, McDonald’s, Nike, Home Depot Industrie und Gesundheit: Tesla, SpaceX, Boeing, Caterpillar, GE Vernova, Eli Lilly, UnitedHealth, Moderna

Dass die Zahl höher ist als die ursprüngliche Liste, hat einen einfachen Grund: Elf Unternehmen haben laut CoinDesk widersprochen, obwohl OKXICE sie gar nicht ausgewählt hatte. Von den 62 ursprünglich vorgesehenen Firmen haben 56 abgesagt, also rund 90 Prozent. Übrig bleiben Strategy, Coinbase, Circle, Robinhood, Securitize und BitGo.

Warum die Konzerne Nein sagen

Begründen müssen die Unternehmen ihren Widerspruch nicht, und die Mitteilungen von OKXICE nennen nur Namen und Börsenkürzel. Aus Berichten ergibt sich trotzdem ein Bild:

Kurs und Liquidität: Manche Unternehmen fürchten laut dem Newsletter Crypto in America Auswirkungen auf Aktienkurs, Liquidität und Volatilität, wenn ihre Aktie parallel auf einem zweiten, kaum regulierten Markt gehandelt wird. Auch die SEC selbst nennt in ihrer Verfügung mögliche Kursabweichungen als Punkt, den Emittenten abwägen können.

Manche Unternehmen fürchten laut dem Newsletter Crypto in America Auswirkungen auf Aktienkurs, Liquidität und Volatilität, wenn ihre Aktie parallel auf einem zweiten, kaum regulierten Markt gehandelt wird. Auch die SEC selbst nennt in ihrer Verfügung mögliche Kursabweichungen als Punkt, den Emittenten abwägen können. Verwechslungsgefahr: Der Netzwerktechnik-Hersteller Applied Optoelectronics sorgt sich laut einem Bericht des Wall Street Journal, den crypto.news zitiert, dass Anleger:innen glauben könnten, das Unternehmen stehe hinter dem Angebot.

Der Netzwerktechnik-Hersteller Applied Optoelectronics sorgt sich laut einem Bericht des Wall Street Journal, den crypto.news zitiert, dass Anleger:innen glauben könnten, das Unternehmen stehe hinter dem Angebot. Abwarten: Andere wollen erst sehen, wie Aktionärsrechte, Verwahrung und Markttransparenz in der Praxis funktionieren. Ein Widerspruch kostet nichts und verbaut nichts: Die Unternehmen können ihre Aktien später anderswo oder selbst tokenisieren.

Andere wollen erst sehen, wie Aktionärsrechte, Verwahrung und Markttransparenz in der Praxis funktionieren. Ein Widerspruch kostet nichts und verbaut nichts: Die Unternehmen können ihre Aktien später anderswo oder selbst tokenisieren. OKX: Einzelne Unternehmen haben laut Crypto in America Bedenken wegen des Offshore-Sitzes von OKX geäußert. Die Börse hatte 2025 mehr als 500 Millionen Dollar (rund 450 Millionen Euro) gezahlt, um ein US-Verfahren beizulegen.

Einzelne Unternehmen haben laut Crypto in America Bedenken wegen des Offshore-Sitzes von OKX geäußert. Die Börse hatte 2025 mehr als 500 Millionen Dollar (rund 450 Millionen Euro) gezahlt, um ein US-Verfahren beizulegen. Nasdaq: Ein:e Manager:in eines an der Nasdaq gelisteten Unternehmens sagte dem Newsletter, die Börse habe aktiv Kontakt aufgenommen und zum Widerspruch geraten. Die Nasdaq kommentiert das nicht, hält die neuen Handelsplätze aber für den falschen Weg. Sie arbeitet mit der Kraken-Mutter Payward an eigenen Aktien-Token, die im zweiten Quartal 2027 starten sollen und bei denen die Emittenten das Sagen haben.

Dazu kommt eine Anzeige im Wall Street Journal, in der eine konservative Organisation Vorstandschef:innen vor den Risiken der Tokenisierung warnte. Ein QR-Code führte zu einer Fragen-und-Antworten-Seite der Nasdaq. Die Börse bestreitet, damit etwas zu tun zu haben.

Was am 23. November startet

OKXICE hält am Start fest. Laut crypto.news hat das Joint Venture soeben den 23. November bestätigt. Mehr als 70 Assets seien fixiert, darunter 59 ETFs, wobei am ersten Tag womöglich noch nicht alle verfügbar sind. Bei den Einzelaktien bleiben die Krypto-nahen Titel wie Coinbase, Circle und Robinhood. Handeln dürfen berechtigte US-Kund:innen, die sich über OKX identifizieren und eine eigene Wallet nutzen.

Aus dem Schaufenster mit den größten Namen der Wall Street ist damit ein Nischenangebot geworden. Groß wäre das Geschäft allerdings auch mit Apple und Nvidia vorerst nicht gewesen: Die SEC deckelt das Handelsvolumen bei großen Aktien auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes. OKXICE weist in seiner Mitteilung selbst darauf hin, dass der Handelsplatz in keiner Form bei der SEC registriert ist.

Vetorecht: Schutz oder Bremse?

Cuomo gibt sich kämpferisch. Die Zeitungsanzeige bedeute „game on“, sagte er bei einem Pressegespräch. Unternehmen außerhalb der ursprünglichen Auswahl hätten sich gemeldet, um mitzumachen. Namen nannte er keine.

Dass Emittenten den Handel ihrer Aktie auf einem Handelsplatz verbieten können, ist umstritten. Im klassischen US-Aktienhandel können Unternehmen nicht bestimmen, auf welchen Handelsplätzen ihre Aktie gehandelt wird. Robinhood-Chef Vlad Tenev hat schon in einem früheren Streit um Aktien-Token argumentiert, Emittenten sollten kein Vetorecht haben. Luke Nolan vom Vermögensverwalter CoinShares wertet die Widersprüche laut Cointelegraph als Reaktion auf diesen einen Handelsplatz. Die damalige SEC-Kommissarin Hester Peirce hatte im September noch mit breiter Begeisterung der Unternehmen gerechnet.

Auf der anderen Seite steht der Branchenverband SIFMA, der schon bei der Einführung der Ausnahme vor mehreren Token-Versionen derselben Aktie auf leicht regulierten Märkten gewarnt hat. Eine Stellungnahme der SEC zur Welle der Widersprüche findet sich in den Berichten bislang nicht.

Die Konkurrenz

Wie es mit Zustimmung der Emittenten geht, zeigt ein kleiner Rivale: Der Handelsplatz TSV LLC hat Anfang November bereits Token-Aktien unter der neuen Ausnahme gehandelt, und zwar jene von Canton Strategic Holdings, mit Zustimmung des Unternehmens. Die 30-Tage-Frist entfällt in diesem Modell.

Als zweiter Anbieter nach OKXICE hat Perpetuals.com, die an der Nasdaq gelistete Firma von Gründer Patrick Gruhn, einen eigenen Handelsplatz bei der SEC angemeldet. Die Krypto-Börse Bullish will sich mit der Übernahme des Transfer-Agenten Equiniti um 4,2 Milliarden Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro) direkten Zugang zu knapp 3.000 börsennotierten Unternehmen sichern. Robinhood, Kraken und Coinbase bieten Aktien-Token bisher vor allem außerhalb der USA an. Und die Nasdaq will mit ihrem Modell 2027 folgen.

Für ICE steht einiges auf dem Spiel. Der Konzern war im März bei einer Bewertung von 25 Milliarden Dollar (rund 22,5 Milliarden Euro) bei OKX eingestiegen, um den rund 120 Millionen Nutzer:innen der Krypto-Börse tokenisierte NYSE-Aktien anzubieten. Ausgerechnet viele an der NYSE gelistete Schwergewichte wie JPMorgan, Goldman Sachs und Coca-Cola haben nun abgewunken.