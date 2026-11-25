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Wien wird still und leise zur Drehscheibe für Europas Krypto-Branche.

Nach BingX hat die Finanzmarktaufsicht (FMA) nun auch dem Krypto-Zahlungsdienstleister Transak eine Lizenz nach der EU-Kryptoverordnung MiCA erteilt, heißt es in einer Aussendung. Ausgestellt ist sie auf Transak GmbH, die europäische Tochter mit Sitz in Wien. Ab Donnerstag können Apps, die Transak eingebunden haben, damit regulierte On- und Off-Ramps in allen 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) anbieten, also den Tausch von Euro in Kryptowährungen und zurück. Bezahlt wird per Karte, Apple Pay, Google Pay oder SEPA-Überweisung.

Eine Integration für 30 Länder

Der Vorteil für Entwickler:innen von Wallets, Krypto-Börsen oder Web3-Apps: Sie brauchen nur noch eine einzige Anbindung an Transak, um Nutzer:innen in ganz Europa den Ein- und Ausstieg in Krypto zu ermöglichen. Möglich macht das der sogenannte EU-Pass unter MiCA, mit dem eine Lizenz aus einem Mitgliedsstaat für den gesamten Binnenmarkt gilt. Laut Transak nutzen bereits mehr als 600 Apps und über 10 Millionen Nutzer:innen den Dienst.

Die österreichische Lizenz ergänzt die Zulassungen und Registrierungen, die Transak bereits in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien hat. Das europäische Geschäft hat das Unternehmen nach eigenen Angaben von Grund auf in Wien aufgebaut, mit eigener Gesellschaft, lokalem Management und direkter Anbindung an europäische Bankensysteme. Gegründet wurde Transak 2019 von CEO Sami Start und Yeshu Agarwal. Die Wiener Transak GmbH gehört laut Firmenbuch zur US-Gesellschaft Transak Inc.

Tether als Investor

Hinter Transak stehen namhafte Geldgeber:innen. 2022 sammelte das Unternehmen in einer Series A 20 Millionen Dollar (rund 17,9 Millionen Euro) ein, 2025 folgte eine strategische Runde über 16 Millionen Dollar (rund 14,4 Millionen Euro), angeführt vom Stablecoin-Riesen Tether und IDG Capital, wie The Block berichtete. Das Geld soll vor allem in die Infrastruktur für Stablecoin-Zahlungen fließen.

Mit Wien als Standort ist Transak nicht allein. Als die FMA kürzlich BingX lizenzierte, hatten bereits elf Unternehmen eine österreichische MiCA-Zulassung, darunter heimische Player wie Bitpanda.

Harte Konkurrenz um den Krypto-Einstieg

Im Markt für On- und Off-Ramps hat Transak allerdings starke Konkurrenz. Bekanntester Rivale ist MoonPay aus den USA, das seine MiCA-Lizenz über die niederländische Aufsicht erhalten hat. Dazu kommen Anbieter wie Ramp Network aus Polen, Banxa aus Australien und Mercuryo, die ebenfalls Wallets und Krypto-Apps mit Zahlungsfunktionen beliefern.