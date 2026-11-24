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Tagsüber im Hauptjob, abends am eigenen Startup: Mariia Ivakhnenko und Vitalii Vlasiuk haben in Prag Transept gebaut, ein KI-Tool, das ganze Bücher übersetzt und dabei die Stimme der Autor:innen bewahren soll. Die beiden stammen aus der Ukraine, haben Literatur studiert und schreiben selbst Belletristik. Ivakhnenko etwa verfasst halb fiktionale Geschichten über Menschen aus anderen Ländern, allerdings auf Englisch. „Aber manchmal frage ich mich, welche Version von ihnen mir entgangen ist, weil ich sie nicht in ihrer Sprache geschrieben habe“, schreibt sie. Gegründet haben die beiden Transept 2025, weil kein Werkzeug ihre eigenen Bücher übersetzen konnte, „ohne ihnen die Stimme zu nehmen“, wie Ivakhnenko an Trending Topics schreibt. Bis heute sind sie das ganze Team.

Glossar, Styleguide und ein Protokoll für jedes Wort

Transept übersetzt Word-Dateien, EPUBs, PDFs und Scans in 68 Sprachen. Nutzer:innen hinterlegen ein eigenes Glossar, einen Styleguide und ein Translation Memory, damit Namen, Begriffe und Tonfall über alle Kapitel gleich bleiben. Die KI-Lektorin Literess schlägt Korrekturen vor und führt Qualitätsprüfungen durch, jede Änderung muss aber ein Mensch freigeben. Ein Urheberschaftsbericht zeigt am Ende, welche Wörter die KI geschrieben hat und welche ein Mensch verfasst, bearbeitet oder abgesegnet hat.

Der erste damit übersetzte Roman ist kürzlich bei Amazon erschienen. Ein Science-Fiction-Autor aus Taiwan, der unter dem Pseudonym Passerby David schreibt, hat sein rund 350 Seiten langes Buch aus dem traditionellen Chinesisch ins Englische übertragen. Dafür legte er ein Glossar mit 252 Begriffen an und brauchte laut Transept nach der Einarbeitung etwa acht Stunden, verteilt auf vier Tage und inklusive Durchsicht. Die Angebote von Übersetzungsagenturen lagen über seinem Budget.

Claude übersetzt, Gemini liest mit

Bevor sie Transept bauten, testeten die beiden Claude, GPT, Gemini und eine Handvoll offener Modelle am selben 50-seitigen Kapitel. Keines überzeugte gleichzeitig bei Genauigkeit, Tonfall und Satire. „Jedes Tool, das ich ausprobierte, bewahrte die Wörter, aber tötete die Stimme: Tonalität, Rhythmus, Witz, emotionale Textur“, schreibt Vlasiuk. Eigene KI-Modelle betreibt Transept trotzdem nicht. Laut der Liste der Unterauftragsverarbeiter übernimmt derzeit Claude von Anthropic die Übersetzungsarbeit. Modelle von OpenAI kommen zum Einsatz, wenn sie ausgewählt werden. Google Gemini liest PDFs und Scans aus und durchsucht das Translation Memory, über den Anbieter Groq laufen Llama und andere offene Modelle, weitere Modelle bindet Transept über OpenRouter an. Ein Fine-Tuning mit Kundendaten gibt es nach eigenen Angaben nicht, und keiner der Anbieter trainiert mit den Texten der Nutzer:innen.

Die Dokumente selbst liegen bei Hetzner in Deutschland. Die eigentliche Übersetzung läuft bei den meisten KI-Anbietern aber über Server in den USA, wie Transept offen schreibt. Für Konten, die eine reine EU-Verarbeitung verlangen, nutzt das Startup Claude in einer EU-Region der Google Cloud.

Ab 9 Euro im Monat

Transept gibt es in einer Gratis-Version mit rund 5.500 Wörtern pro Monat. Die Bezahltarife reichen von 9 Euro (Lite) über 29 Euro (Starter) und 79 Euro (Pro) bis 149 Euro im Monat (Max), jeweils netto. Abgerechnet wird pro Wort des Ausgangstextes, im gründlicheren Pro-Modus kostet jedes Wort dreimal so viel. Ein Roman mit 90.000 Wörtern braucht damit je nach Modus 90.000 bis 270.000 Credits. Investor:innen nennt Transept keine.

Leser:innen greifen weiter zur menschlichen Übersetzung

Wie weit KI bei Literatur tatsächlich ist, hat Vlasiuk kürzlich selbst untersucht, mit einem für die eigene Branche wenig schmeichelhaften Ergebnis. Er griff auf Daten einer Forschungsarbeit zurück, in der Leser:innen bei Passagen aus 15 Romanen zwischen veröffentlichten menschlichen Übersetzungen und Maschinenübersetzungen wählten. In 522 von 772 Vergleichen, also in rund zwei Drittel der Fälle, entschieden sie sich für die menschliche Version.

KI-Juroren sahen das anders: Sie bewerteten Transepts Pro-Übersetzung bei 295 von 386 Passagen besser als die veröffentlichte. Rechnet man Stolperstellen und reine Korrekturarbeit heraus, schrumpft dieser Vorsprung laut der Untersuchung auf nahezu null. Auffällig ist zudem, wie frei menschliche Übersetzer:innen mit dem Original umgehen: Sie übernahmen im Schnitt nur 73 von 100 Bedeutungseinheiten unverändert, die KI-Versionen meist über 90. Peer-reviewed ist die Untersuchung nicht, sie erschien im Blog des Startups.

Gegen DeepL und die großen Chatbots

Konkurrenz gibt es reichlich. Der Kölner Marktführer DeepL baut sein Angebot laufend aus, zuletzt mit einem Voice-KI-Modell, das bei Echtzeit-Übersetzungen auch Emotionen mitnimmt. Dazu kommen Google Translate, Lara vom italienischen Übersetzungsdienstleister Translated sowie ChatGPT und Claude selbst, mit denen sich Texte direkt übersetzen lassen. Transept setzt auf eine Nische: Autor:innen und Übersetzer:innen, die ganze Bücher mit einheitlicher Sprache übertragen und dabei festhalten wollen, wer welches Wort geschrieben hat.