Trending Today: 🔷 Joby Aviation 🔷 Waymo 🔷

09:29: Selbstfahrendes Auto in San Francisco angezĂĽndet

Die Google-Schwesterfirma „Waymo“ betreibt Robotaxis in San Francisco, deren Einsatz kritisiert wird, da die Fahrzeuge den Verkehr blockieren sollen. Vor zwei Tagen wurde ein Auto von Waymo auf offener Straße angezündet. Auf online veröffentlichten Videos war zu sehen, wie die Fenster des Robotaxis eingeschlagen wurden und es dann mithilfe eines Feuerwerkskörpers in Brand gesetzt wurde. Der Wagen war ohne Fahrgäste unterwegs. Seit 2023 ist das gesamte Stadtgebiet in San Francisco Testgebiet für die selbstfahrenden Taxis von Waymo, der gemeinsame Sache mit der General-Motors-Tochter Cruise macht. Seit dem Sommer verfügen die beiden über die Erlaubnis der kalifornischen Aufsichtsbehörde, den fahrerlosen Beförderungsdienste anbieten zu dürfen. Doch die Stadtverwaltung und zahlreiche Einwohner waren dagegen.

09:19: Plötzlicher Kursanstieg von „Joby Aviation“ um mehr als 7 Prozent

Das US-amerikanische Luftfahrtunternehmen „Joby Aviation“ verzeichnete gestern einen Kurssprung von mehr als 7 Prozent. Grund dafür ist die für sechs Jahre abgeschlossene Exklusivvereinbarung zwischen Joby Aviation und der Straßen- und Verkehrsbehörde in Dubai. Durch das getroffene Abkommen wird es für das Unternehmen möglich, Lufttaxidienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten anzubieten. Der Service soll Anfang 2026 aufgenommen werden, eine frühere Einführung (bereits 2025) wird angestrebt. Die Straßen- und Verkehrsbehörde von Dubai habe für das Vorhaben unter anderem auch finanzielle Unterstützung zugesagt, so Joby Aviation.