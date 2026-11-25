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Wer seine Musik noch als Dateien besitzt statt sie bei Spotify zu mieten, kennt das Problem: Nach 20 Jahren aus gerippten CDs, alten iTunes-Importen und Downloads heißen Tausende Songs „Track 07“, haben kein Cover oder liegen dreifach auf der Platte. Genau dieses Chaos hatte Marian Moritz Hildebrand in seiner eigenen Sammlung, und weil der Indie-Entwickler und Hobby-DJ aus dem dritten Wiener Bezirk kein passendes Werkzeug fand, hat er es kurzerhand selbst gebaut.

Das Ergebnis heißt Truffle und steht seit dem Herbst im Mac App Store, in 20 Sprachen. Die App hört in jeden Titel hinein, gleicht ihn mit Musikkatalogen ab und schlägt Titel, Interpret:in, Album, Erscheinungsjahr und Cover vor, für DJs auch Tempo und Tonart. Geschrieben wird erst, wenn die Nutzer:innen bestätigen. Truffle arbeitet mit Dateien in einfachen Ordnern, mit der Mediathek der Apple-Musik-App und mit den DJ-Programmen rekordbox, Serato und Traktor.

Vier bis fünf Monate, 140.000 Zeilen Code

Gebaut hat Hildebrand Truffle in vier bis fünf Monaten, und zwar allein. „Ich hatte ein klares Problem vor mir, nämlich meine eigene Sammlung. Ich wusste genau, was das Werkzeug können muss, weil ich selbst der erste Nutzer war“, sagt er.

Die App ist in Swift geschrieben, Apples eigener Programmiersprache, und umfasst rund 140.000 Zeilen Code. Zum Einsatz kommen Apples Entwicklerwerkzeuge, die Bibliothek TagLib zum Lesen und Schreiben der Musikdateien, Apples ShazamKit für die Erkennung am Klang und offene Musikkataloge wie MusicBrainz. Getestet wird auf einem eigenen virtuellen Mac, ein zweiter Mac baut die Testfassungen. „Damit meine echte Sammlung nie das Versuchskaninchen ist. Das ganze Studio passt in einen Rucksack“, so Hildebrand.

KI als schneller Assistent, nicht als Chef

Als Helfer beim Programmieren war Claude Code von Anthropic dabei. „Die KI war für mich wie ein sehr schneller Assistent. Sie hat mir viel Tipparbeit abgenommen und bei der Fehlersuche und den Übersetzungen in 20 Sprachen geholfen. Ohne sie wäre Truffle in dieser Zeit nicht fertig geworden“, sagt der Entwickler.

Die eigentliche Arbeit liege aber woanders: „Was Truffle können soll, wie es sich anfühlt und was es nie tun darf, entscheidet kein Modell.“ Die App schreibt nichts ohne Bestätigung, jede Änderung lässt sich rückgängig machen, und an die Datenbanken der DJ-Programme geht sie nie.

Selbst ran musste Hildebrand vor allem bei der Kontrolle. „Die KI meldet gern ‚fertig‘, wenn etwas erst halb fertig ist. Manchmal behebt sie einen Fehler und reißt dabei einen alten wieder auf.“ Seine Regel: Jeder Fehler bekommt zuerst eine automatische Prüfung, die ihn nachweist, erst dann wird repariert. Inzwischen laufen bei jeder Änderung fast 3.900 solcher Tests. „Vibe Coding im Sinne von ‚kurz beschreiben, passt schon‘ hätte bei einer App, die in fremde Musiksammlungen schreibt, nie funktioniert.“

Damit ist Truffle ein Paradebeispiel für einen Trend, den wir kürzlich beim Goldrausch der Solopreneure beschrieben haben: Mit KI-Werkzeugen bauen Einzelpersonen heute Apps, für die früher ein ganzes Team nötig war. Auch in Wien gibt es dafür Beispiele, etwa den Solo-Entwickler hinter der Paar-App Duo Lists.

Truffle suggests corrected tags, BPM, key and covers for broken music files © Truffle

Einmalkauf statt Abo

Truffle kostet einmalig 59,99 Euro, ohne Abo und ohne Konto. „Wer seine Musik als Dateien hat, hat sich meist gezielt dafür entschieden, sie zu besitzen, und will dafür nicht noch ein Abo“, sagt Hildebrand. Diesen Trend sehe man gerade auch bei Jüngeren, Stichwort iPod-Comeback. Rechnen soll sich das Modell, weil die laufenden Kosten klein sind: Truffle arbeitet direkt auf dem Mac, es gibt keine Server, die mit jedem neuen Nutzer teurer werden.

Reich wird der Gründer damit (noch) nicht. Seit dem Marktstart hat Truffle knapp zwei Dutzend Käufe in acht Ländern verbucht, dazu kommen über 60 eingelöste Codes von Presse, DJs und Tester:innen. „Davon leben kann ich noch nicht“, sagt Hildebrand offen. Immerhin: Der November hatte nach zwei Wochen schon mehr Käufe als der gesamte Oktober.

Apple-Steuer? Halb so wild

Mit der viel kritisierten Provision im App Store hat Hildebrand seinen Frieden gemacht. Weil er unter einer Million Dollar Umsatz liegt, zahlt er im Rahmen von Apples Small Business Program nur 15 statt 30 Prozent. „Von 59,99 Euro bleiben mir nach Umsatzsteuer und Provision rund 42 Euro“, rechnet er vor. Dafür kassiere Apple in jedem Land in Landeswährung, führe die Umsatzsteuer ab und kümmere sich um Rückerstattungen. „Außerdem vertrauen Käufer einer unbekannten App eher, wenn sie aus dem App Store kommt.“

Eine Alternative hatte er sogar schon fertig gebaut: einen eigenen Lizenzserver mit Zahlungsanbieter, Lizenzschlüsseln und Updates außerhalb des Stores. Zwei Wochen vor dem Start löschte er alles wieder. „Bereut habe ich das nicht, zumal die App-Store-Suche heute mein bester Verkaufskanal ist.“

23 Artikel in zehn Sprachen

Die größte Hürde für Solo-Entwickler:innen ist meist nicht das Programmieren, sondern die Reichweite. Hildebrands Rezept: die Leute in ihrer eigenen Sprache ansprechen. App, Website und Presse-Kit gibt es in 20 Sprachen, und jede Mail an eine Redaktion bezieht sich auf einen Artikel, den diese selbst geschrieben hat. Das Ergebnis sind bisher 23 Artikel in zehn Sprachen, von Deutschland und der Schweiz über die USA, Frankreich und Spanien bis nach Polen, Ungarn, Schweden und Vietnam.

Um als Ein-Personen-Firma den Überblick zu behalten, hat er sich eine eigene „kleine Steuerzentrale“ gebaut, die passende Medien und Musiker:innen findet und zeigt, welcher Kanal tatsächlich Käufe bringt. Die meisten Käufer:innen finden Truffle über die Suche im App Store, danach kommen Leser:innen von Artikeln. Auf Instagram setzt Hildebrand auf gemeinsame Beiträge mit DJs.

Mitbewerber: Von Mp3tag bis Lexicon

Ganz allein ist Truffle in seiner Nische nicht. Klassiker wie Mp3tag oder das kostenlose Open-Source-Tool MusicBrainz Picard helfen seit Jahren beim Taggen von Musikdateien, auf dem Mac gibt es zudem Tag-Editoren wie Meta. Für DJs bieten Programme wie Lexicon oder Mixed In Key Funktionen zur Verwaltung der Bibliothek oder zur Tonart-Erkennung. Truffle setzt dagegen auf die Kombination aus Klangerkennung, Katalogabgleich und Anbindung an Apple Music und die großen DJ-Programme in einer App.

Mac only, mit Absicht

Soeben ist Version 1.1 erschienen, das bislang größte Update. Truffle liest Netzlaufwerke und NAS-Speicher jetzt deutlich schneller ein, arbeitet riesige Mediatheken in Etappen ab und kann alte CD-Rips in der Musik-App gegen bessere Fassungen tauschen, ohne dass Wiedergaben, Bewertungen und Playlists verloren gehen. Als Nächstes sollen eine treffsicherere Erkennung und genauere Tempoangaben für DJs folgen.

Die Nachfrage kommt inzwischen auch von größeren Kund:innen. „Es melden sich Radiosender mit mehreren Terabyte Archiv und DJs mit 20.000 Titeln“, erzählt Hildebrand. Ein DJ-Pool möchte Truffle seinen Mitgliedern anbieten, Details verrät er noch nicht.

Eine Windows-Version wird es dagegen nicht geben, weil Apple ShazamKit dort nicht anbietet. „Und die Sammlung, die aufgeräumt werden will, liegt auf dem Computer, nicht auf dem Handy. Lieber das beste Werkzeug für eine Plattform als ein mittelmäßiges für alle.“ Sein Ziel ist ehrgeizig: weltweit ganz nach oben in der Kategorie Musik im Mac App Store.