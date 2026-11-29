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Wer auf die Krypto-Projekte der Familie Trump gesetzt hat, erlebt gerade ein schwarzes Wochenende: Der Token WLFI von World Liberty Financial ist in der Nacht auf Samstag um mehr als die Hälfte eingebrochen und hat ein neues Rekordtief erreicht. Laut CoinGecko liegt er derzeit bei rund 1,7 US-Cent (rund 1,5 Euro-Cent) und hat damit binnen einer Woche rund 60 Prozent verloren. Gleichzeitig ist auch der Memecoin $TRUMP auf ein Allzeittief gefallen. World Liberty gibt der Kryptobörse Binance die Schuld.

In 15 Minuten fast 40 Prozent weg

Laut dem Krypto-Medium The Block fiel WLFI am späten Freitagabend US-Ostküstenzeit binnen 15 Minuten von rund 3,5 auf 2,1 Cent, also um fast 40 Prozent. Auslöser waren massive Verkäufe auf Binance, deren Ursache zunächst unklar war. In den Stunden danach rutschte der Token bis auf rund 1,5 Cent. Vom Rekordhoch von 33 Cent im September 2025, als WLFI handelbar wurde, sind damit rund 95 Prozent weg. Der Börsenwert der frei handelbaren Token liegt nur noch bei rund 546 Mio. Dollar (rund 490 Mio. Euro). Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden gehebelte WLFI-Positionen von mehr als 15 Mio. Dollar zwangsaufgelöst.

Kurz zuvor hatte eine Wallet von World Liberty laut The Block rund 12.100 Ether für etwa 20 Mio. Dollar verkauft, mit einem Verlust von rund 19 Mio. Dollar. Auch der hauseigene Stablecoin USD1 geriet unter Druck und fiel auf Binance kurzzeitig auf 94 Cent, bevor er sich wieder fing.

World Liberty zeigt auf Binance

World Liberty betont, mit dem Absturz nichts zu tun zu haben. Binance betreibe seine Futures-Märkte selbst, einschließlich der automatischen Schließung von Positionen, schrieb das Unternehmen auf X. WLFI habe damit nichts zu tun und keine Kontrolle darüber, wie diese Positionen verwaltet oder geschlossen werden. Hintergrund: Binance hatte bei WLFI-Futures offenbar sein Auto-Deleveraging ausgelöst, das greift, wenn die Verluste aus Zwangsliquidationen die Reserven der Börse übersteigen. Dabei wurden auch gewinnbringende Short-Positionen zwangsweise geschlossen. Binance teilte auf X lediglich mit, die Marktaktivität und die Ausführungsdaten zu prüfen.

Zum Stablecoin schrieb World Liberty, USD1 sei weiterhin eins zu eins gedeckt und jederzeit gegen einen Dollar einlösbar.

Ein Kredit auf eigene Token

Brisant ist ein Kredit, den World Liberty im April auf der DeFi-Plattform Dolomite aufgenommen hat. Dolomite wurde von Corey Caplan mitgegründet, der laut einem Dokument von World Liberty dort als Technikchef geführt wird. Als Sicherheit hinterlegte World Liberty rund fünf Milliarden eigene WLFI-Token und lieh sich dafür 75 Mio. Dollar in Stablecoins. Laut Berechnungen von The Block wäre dieser Kredit bei einem WLFI-Kurs unter rund 2,1 Cent liquidiert worden, also genau in dem Bereich, in den der Token in der Nacht fiel.

World Liberty erklärte, es habe einen Teil seiner Ether-Reserven verkauft und damit Schulden getilgt. Der Kurs, ab dem der Kredit liquidiert würde, liege nun bei rund 0,6 Cent. Kein einziger WLFI-Token sei dabei verkauft worden. Inzwischen stehen laut The Block knapp fünf Milliarden WLFI noch rund 21,5 Mio. Dollar Schulden gegenüber.

Justin Sun fordert ein Delisting

Öl ins Feuer goss der Krypto-Unternehmer Justin Sun, einst einer der größten Investoren von World Liberty. Er warf dem Projekt auf X Insider-Verkäufe und Kreditgeschäfte im Kreis vor, um Geld abzuziehen, und forderte Börsen und Behörden auf, WLFI und USD1 sofort vom Handel zu nehmen. Belege legte Sun nicht vor. Die beiden liegen seit Monaten im Streit: World Liberty hatte Suns Wallet kurz nach dem Handelsstart 2025 gesperrt, Sun klagte im April, World Liberty reichte im Mai eine Gegenklage wegen Verleumdung ein und wirft Sun vor, gegen WLFI zu wetten.

Auch $TRUMP auf Rekordtief

Nicht besser läuft es beim Memecoin $TRUMP, den Donald Trump wenige Tage vor seinem Amtsantritt im Jänner 2025 herausgebracht hatte. Laut CoinGecko fiel er am Samstag auf ein Allzeittief von rund 73 US-Cent, nach einem Rekordhoch von gut 73 Dollar. Das ist ein Minus von 99 Prozent. Schon nach den Midterms Anfang November waren beide Trump-Token deutlich gefallen. Ein Dinner für die größten $TRUMP-Halter:innen in Trumps Golfclub in Virginia konnte den Absturz vor einer Woche nicht aufhalten. „Das ist die Natur des Marktes“, sagte Trump laut Forbes gegenüber Bloomberg zum Kursverfall.

Mit dem Kursverfall dürfte auch der politische Druck steigen. Die Demokrat:innen im US-Repräsentantenhaus haben angekündigt, die Krypto-Geschäfte der Familie Trump ab Jänner zu untersuchen.