Trust Forum: sproof und PwC versammeln Expert:innen für EUDI-Fahrplan

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Am Donnerstag fand in Wien das „PwC & sproof Trust Forum: Road to EUDI 2027“ statt. Die EU verpflichtet Unternehmen ab 2027 zur Akzeptanz der digitalen Brieftasche. Das Salzburger RegTech sproof hat es sich zum Ziel gemacht, Firmen darauf vorzubereiten und hat deshalb kürzlich ein überregionales Konsortium zur praktischen Umsetzung von eIDAS 2.0 initiiert (wir berichteten). Beim „Trust Forum“ steckten sproof, PwC und Branchenvertreter den Fahrplan für die Umsetzung der EUDI-Wallet ab.

„Österreichische Innovationskraft im europäischen Maßstab“

Bei dem Event, das im DC Tower stattfand, wandte sich Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll in einer Videobotschaft an die Teilnehmer:innen. „Spätestens Ende 2027 müssen Banken, Telekom, Energieversorger und viele andere die EUDI-Wallet akzeptieren. Wer sich jetzt schon vorbereitet, hat einen echten Vorteil. sproof zeigt dabei, was österreichische Innovationskraft im europäischen Maßstab leisten kann.“

Auf den Panels diskutierten Expert:innen von Raiffeisen Digital, George Labs (Erste Group), PwC, A-Trust und sproof die Praxis. Die zentrale Erkenntnis: Die Wallet löst fehleranfällige Verfahren wie Video-Ident endgültig ab. Gleichzeitig sichert eine rein europäische Lösung die Datensouveränität und schützt Betriebe vor US-Zugriffsrechten wie dem Cloud Act.

sproof schafft Testumgebung für EUDI-Wallet

„Das Trust Forum schließt die Lücke zwischen regulatorischen Vorgaben und operativer IT-Sicherheit“, erklärt Fabian Knirsch, CEO und Co-Founder von sproof. „Wir bringen die maßgeblichen Akteure zusammen, um verlässliche Standards für europäische Datensouveränität gemeinsam in die Praxis zu überführen.“

Um Organisationen den Einstieg zu erleichtern, startet das von sproof initiierte EUDI-Konsortium eine offene europäische Testumgebung. In dieser Sandbox können Betriebe digitale Firmenausweise, Vertretungsrechte und Vollmachten bereits vor Inkrafttreten der Fristen praxistauglich im Alltag erproben.

„Mit der EUDI-Wallet prüfen Unternehmen Identitäten und Vollmachtenkünftig in Sekunden“, so Clemens Brunner, CEO und Co-Founder von sproof. „Wer interne Prozesse frühzeitig anpasst, begegnet den Fristen gelassen und sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.“

Sichere digitale Brieftasche auf dem Smartphone

Zu dem von sproof initiierten EUDI-Konsortium gehören unter anderem A-Trust, PwC, die FH Salzburg, die Modul University Vienna, die Paracelsus Medizinische Privatuniversität, LearnChamp, die Salzburg AG und das Hilfswerk. Ziel ist es, konkrete Anwendungsfälle für die EUDI-Wallet vor dem EU-weiten Pflichttermin 2027 marktreif zu entwickeln.

Mit der novellierten eIDAS-2.0-Verordnung schafft die EU ein einheitliches Rechts- und Technologiefundament für digitale Identitäten. Die EUDI-Wallet dient dabei als sichere, staatlich anerkannte digitale Brieftasche auf dem Smartphone.

Interessierte Unternehmen können dem EUDI-Konsortium ab sofort beitreten. Weitere Informationen finden sich hier.