TTTech gründet neue Tochter für Space, Defense und kritische Infrastruktur

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Das Wiener DeepTech-Startup TTTech hat eine Tochtergesellschaft namens TTTech Systems SE gegründet. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft bündelt die Geschäftsbereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und kritische Infrastruktur. Nach dem Verkauf der Anteile an TTTech Auto an NXP Anfang 2025 setzt das Jungunternehmen damit den nächsten strategischen Schritt in seiner langfristigen Wachstumsstrategie. Wien bleibt Hauptsitz und Innovations-Hub für Forschung und Entwicklung.

TTTech Systems SE bietet sicherheitsrelevante Anwendungen

TTTech entwickelt sichere vernetzte Computing- und Steuerungssysteme für zeit- und sicherheitsrelevante Anwendungen. Die Technologien kommen unter anderem in der europäischen Trägerrakete Ariane 6 und der NASA-Mondmission Artemis II zum Einsatz. Mit der neuen Gesellschaft reagiert das Jungunternehmen auf die global steigende Nachfrage nach sicheren, resilienten und zunehmend autonomen Technologien.

Das Portfolio der TTTech Systems SE umfasst Komponenten, Produkte und komplette Plattformlösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen. Sie sollen hochverfügbare, fehlertolerante und echtzeitfähige Kommunikations- und Avionikarchitekturen in Verkehrsflugzeugen, militärischen Luftfahrzeugen, Advanced-Air-Mobility-Plattformen, Satelliten, Raumfahrzeugen und Trägerraketen ermöglichen.

„Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Europas nachhaltig stärken“

Georg Kopetz, CEO und Mitgründer von TTTech, erklärt: „Erfolgreiche Technologieunternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln, um Innovationen in marktfähige Lösungen zu überführen und langfristig Wert für Kunden, Partner und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei sehen wir auch die Verantwortung, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Europas nachhaltig zu stärken. Europa braucht in Bereichen wie Raumfahrt, Verteidigung, kritischer Infrastruktur und industrieller Automatisierung starke Technologieunternehmen mit langfristiger Perspektive.“

Mit TTTech Systems SE will das Jungunternehmen neue Wachstumschancen in internationalen Märkten nutzen. „Unsere Kunden und Partner können weiterhin auf die technologische Exzellenz und Verlässlichkeit vertrauen, für die TTTECH seit Jahrzehnten steht“, meint Kopetz.

Eddie Myers, der am 15. Juli zum Jungunternehmen gekommen ist und derzeit als CEO TTTech North America tätig ist, übernimmt mit 1. Oktober zusätzlich die Rolle des CEO der neuen Tochtergesellschaft. Myers bringt umfassende Branchenkenntnisse und Verbindungen in den Kernmarkt Nordamerika mit. Er soll die weltweite Marktpositionierung von TTTech Systems SE vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und kritische Infrastruktur weiter stärken und vorantreiben.

Tochtergesellschaft fest in Österreich verankert

Erst kürzlich hat die Invest AG eine Beteiligung von elf Prozent an TTTech erworben. Mit Hauptsitzen in Wien bleiben sowohl das Jungunternehmen als auch die neugegründete Tochter fest in Österreich verankert. Der Innovationshub Wien bleibt das Zentrum der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Unternehmensgruppe. Engineering-Teams sitzen in Deutschland, Finnland, Serbien und Rumänien.

Für Kunden, Partner und Lieferanten ändert sich nichts an der Zusammenarbeit. Produkte, Dienstleistungen, laufende Projekte und Supportleistungen werden in gewohnter Form fortgeführt. Bestehende Verträge, Zertifizierungen und Geschäftsbeziehungen bleiben gültig und die langjährigen Ansprechpartner sowie die etablierten Prozesse bleiben bestehen.

DefenseTech nach klaren ethischen Regeln

TTTech ist mit der neuen Tochter nun auch stärker im DefenseTech-Bereich aktiv. Jedoch macht das Unternehmen deutlich, dass man deshalb keine Waffen entwickelt. „Als europäisches Technologieunternehmen treten wir für Frieden und für die Verteidigung der Freiheit in unserer demokratischen Gesellschaftsordnung ein. Unsere sicherheitsrelevanten Technologien können und werden auch in dual-use Anwendungen eingesetzt und dienen dann auch Verteidigungszwecken. In einer Welt, in der selbst friedliche Länder in der EU mit einer neuen Bedrohungslage konfrontiert sind, will TTTech dazu aktiv beitragen, dass unsere fortschrittlichste Technologien auch für Sicherheitsanwendungen zur Verteidigung in demokratischen Staaten eingesetzt werden. Entscheidend ist, dass dies innerhalb klarer ethischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Richtlinien geschieht“, erklärt Georg Kopetz gegenüber Trending Topics.

„Unser Fokus bleibt weiterhin auf sicherheitsrelevanten Netzwerken und Steuerungen, die in Bereichen wie Luft-und Raumfahrt, Verteidigung, Mobilität, Maschinenbau oder kritischer Infrastruktur eingesetzt werden können. Wir sind überzeugt, dass verantwortungsvoll entwickelte Technologien, die sowohl zivilen als auch sicherheitsbezogenen Zwecken dienen, einen wichtigen Beitrag dazu leisten die Resilienz auf beiden Seiten des Atlantiks gemeinsam mit unseren Kunden zu stärken“, meint der CEO.