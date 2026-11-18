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Ausgerechnet in der BMW-Stadt übernimmt jetzt chinesische Software das Lenkrad: Der Fahrdienst Uber und das chinesische Autonomous-Driving-Unternehmen Momenta haben soeben in München einen Pilotbetrieb mit Robotaxis gestartet. Wer mitfahren will, kann sich ab sofort in der Uber-App auf eine Interessent:innenliste setzen lassen, freigeschaltet wird laut Momenta schrittweise. Ganz ohne Mensch geht es aber noch nicht: In jedem Fahrzeug sitzt eine geschulte Begleitperson.

So funktioniert der Pilot in München

Die Robotaxis fahren zunächst in einem festgelegten Gebiet, das große Teile des Münchner Nordens umfasst, darunter die Viertel rund um den Olympiapark. Weitere Stadtteile sollen nach und nach dazukommen. Gebucht wird über die üblichen Uber-Optionen UberX, Electric oder Comfort: Wer freigeschaltet ist und im Gebiet eine Fahrt bestellt, bekommt unter Umständen das autonome Fahrzeug angeboten. Ein- und Ausstieg sind nur an festgelegten Haltepunkten möglich. Die Fahrten sind kostenlos, denn die Testgenehmigung erlaubt keinen kommerziellen Betrieb. Wie viele Fahrzeuge unterwegs sind und wann ein regulärer Dienst starten soll, sagen die Unternehmen nicht.

Grundlage ist eine Genehmigung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), die Momenta im Juli erhalten hat. Sie erlaubt dem Unternehmen, seine Technik für hochautomatisiertes Fahren nach Level 4 bundesweit im Stadtverkehr zu testen. Deutschlands strenger Ansatz habe „einen der weltweiten Maßstäbe für autonomes Fahren gesetzt“, sagt Shuo Xie, der bei Momenta das Robotaxi-Geschäft leitet. Das Pilotprojekt sei die Grundlage für ein reguläres Angebot in Deutschland.

Wer hinter Momenta steckt

Momenta wurde 2016 in Peking gegründet und betreibt in China bereits eine eigene Robotaxi-Flotte. Bekannt ist das Unternehmen vor allem als Zulieferer: BMW und Mercedes-Benz nutzen Fahrassistenzsysteme von Momenta in ihren Autos für den chinesischen Markt. Mit Uber arbeitet Momenta seit 2025 zusammen, München ist der erste gemeinsame Einsatzort in Europa.

Für Uber ist der Deal Teil einer klaren Strategie. Eigene Software für autonomes Fahren entwickelt der Fahrdienst seit dem Verkauf seiner Sparte im Jahr 2020 nicht mehr, stattdessen holt er die Robotaxis anderer Firmen auf seine Plattform. In Europa sind das neben Momenta auch das britische Startup Wayve und Pony.ai aus China.

Wo in Europa schon Robotaxis fahren

München ist nicht die erste europäische Stadt mit autonomen Taxis, ein fahrerloses und zugleich kommerzielles Angebot gibt es in Europa aber noch nicht. Am weitesten ist Zagreb: Dort betreibt das kroatische Startup Verne mit Technik von Pony.ai seit dem Frühjahr den ersten kommerziellen Robotaxi-Dienst Europas, buchbar über die Verne-App und inzwischen auch über Uber. Bei zahlenden Fahrgästen sitzt noch eine Sicherheitsperson am Steuer. Seit September laufen auf einer 22 Kilometer langen Strecke zum Flughafen aber auch komplett fahrerlose Testfahrten mit ausgewählten Fahrgästen. Rund 30 Fahrzeuge sind laut Euronews in der kroatischen Hauptstadt unterwegs.

In London fahren seit September Robotaxis von Uber und Wayve, zunächst weniger als 20 Ford Mustang Mach-E mit Sicherheitsfahrer:innen an Bord. Eine Fahrt kostet so viel wie eine normale Uber-Fahrt. Auch Waymo, die Robotaxi-Tochter der Google-Mutter Alphabet, testet in London mit Fachleuten hinter dem Steuer und will dort bald die ersten Fahrgäste befördern. Dafür braucht Waymo aber noch die Zustimmung des britischen Verkehrsministeriums und der Londoner Verkehrsbehörde TfL. Finanziert wird die Expansion unter anderem mit einem Kredit über 5 Milliarden Dollar.

In Deutschland testet außerdem die VW-Tochter MOIA seit Juli in Hamburg autonome ID. Buzz mit Technik von Mobileye, kostenlos für ausgewählte Bewohner:innen und ebenfalls mit Begleitperson. Und im norwegischen Stavanger ist bereits ein fahrerloser Linienbus mit Software des Startups Applied Autonomy unterwegs.

Stadt Anbieter Buchung Status Zagreb Verne mit Pony.ai Verne-App, Uber kommerziell mit Sicherheitsperson, fahrerlose Testfahrten London Wayve Uber kostenpflichtig mit Sicherheitsfahrer:in London Waymo noch offen Testbetrieb, Start mit Fahrgästen geplant Hamburg MOIA (Volkswagen) MOIA-App kostenloser Test mit Begleitperson München Momenta Uber kostenloser Pilot mit Begleitperson

Chinesische Software am Steuer

Dass ein chinesisches Unternehmen in München Robotaxis testet, sehen nicht alle gelassen. Die USA haben chinesische Software für vernetzte und autonome Fahrzeuge aus Sorge um Datensicherheit und Spionage per Verordnung weitgehend vom Markt ausgeschlossen, das Verbot greift ab dem Modelljahr 2027. In der EU gibt es keine vergleichbare Sperre, entsprechend drängen chinesische Anbieter wie Momenta, Pony.ai und Baidu nach Europa. Baidu will seine Robotaxis gemeinsam mit Lyft ebenfalls nach London bringen.

Momenta setzt auf einen datengetriebenen Ansatz, bei dem die KI laufend aus echten Fahrten lernt. „Jeder Kilometer, den wir in München fahren, vertieft dieses Verständnis“, sagt Shuo Xie. Wo die Fahrdaten aus dem Münchner Pilotbetrieb verarbeitet und gespeichert werden, geht aus der Ankündigung nicht hervor.