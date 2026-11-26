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Fünf Jahre lang fehlte ein Land im Club der europäischen Startup-Nationen, jetzt ist der Grund dafür abgewählt.

Ungarn ist soeben offiziell der Europe Startup Nations Alliance (ESNA) beigetreten, heißt es in einer Aussendung der Allianz. Unterschrieben hat Zoltán Tanács, Minister für Wissenschaft und Technologie, beim MeOut Summit 2026 in Budapest. Damit sind nun alle 27 EU-Mitgliedstaaten in der Allianz vertreten, dazu kommen Island und die Ukraine.

Was die Allianz macht

Die ESNA mit Sitz in Lissabon soll Europas Position als Startup-Standort stärken. Kern ist der EU Startup Nations Standard of Excellence, eine Erklärung mit acht Standards für startupfreundliche Politik. Darin geht es etwa um schnelle Firmengründungen, attraktive Mitarbeiterbeteiligungen, Visa für Tech-Talente und den Zugang zu Finanzierung. Die Mitglieder tauschen Best Practices aus, die Allianz misst mit einem eigenen Scoreboard, wie weit die Länder bei der Umsetzung sind.

„Der Beitritt zur ESNA ist ein wichtiger Schritt für Ungarns Engagement, Innovation zu fördern, Unternehmertum zu stärken und ein Umfeld zu schaffen, in dem Startups wachsen und skalieren können“, sagt Tanács. Man wolle Wissen mit anderen europäischen Ländern austauschen und neue Chancen für ungarische Startups schaffen. ESNA-Direktor Arthur Jordão spricht von einem weiteren wichtigen Schritt, um Europa zu einem besseren Ort für die Gründung und das Wachstum von Unternehmen zu machen.

Warum Ungarn bisher fehlte

Dass Ungarn erst jetzt dazukommt, hat einen politischen Grund. Die Regierung von Viktor Orbán weigerte sich jahrelang, die Erklärung zu unterzeichnen, die Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. Der Stein des Anstoßes war eine Passage zu Vielfalt und Inklusion. Darin werden die Mitgliedstaaten unter anderem aufgefordert, gezielte Anreize zu schaffen, damit Startups Menschen unterschiedlicher Herkunft, Geschlechter, Religionen, Altersgruppen und sexueller Orientierung einstellen. Ein Regierungssprecher bestätigte damals gegenüber Sifted, Ungarn halte an seiner Position fest und trete der ESNA wegen der Formulierung „Vielfalt des Geschlechts“ nicht bei.

Zeitweise standen auch Bulgarien und Kroatien abseits, wie Trending Topics berichtete. Am Ende blieb Ungarn als einziges EU-Land übrig. „Es ist wirklich schlecht, dass Ungarn das einzige EU-Land ist, das ESNA und dem Standard nicht beigetreten ist“, kritisierte damals Csongor Biás, Chef der Interessenvertretung Startup Hungary.

Machtwechsel macht den Weg frei

Möglich wurde der Beitritt erst durch den Machtwechsel in Budapest. Bei der Parlamentswahl im April gewann die Tisza-Partei von Péter Magyar mit einer Zweidrittelmehrheit, Orbán musste nach 16 Jahren an der Macht seine Niederlage eingestehen. Die neue Regierung hat in ihrem Programm eine startupfreundlichere Umgebung, mehr Geld für Innovation und Unterstützung für Risikokapital versprochen, Details dazu gibt es bisher allerdings kaum. Der Beitritt zur ESNA ist nun ein erster sichtbarer Schritt.

Nachholbedarf gibt es genug. Ungarn hat mit Prezi, LogMeIn, Shapr3D oder Bitrise zwar international bekannte Tech-Firmen hervorgebracht, viele junge Talente haben das Land in den vergangenen Jahren aber verlassen. Ob der Beitritt zur Allianz mehr ist als ein symbolisches Signal, wird sich daran zeigen, wie schnell die neue Regierung die Standards tatsächlich umsetzt.