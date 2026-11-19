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Europa will beim Handyempfang aus dem All nicht nur Elon Musk zuschauen: Das Pariser SpaceTech-Startup UNIVITY bekommt Geld aus dem EIC Accelerator, dem wichtigsten Förderprogramm des European Innovation Council. Das Unternehmen ist eines von 35 ausgewählten Startups und KMU und kann mit bis zu 12,5 Millionen Euro rechnen. Damit will UNIVITY eine europäische Technologie entwickeln, mit der sich normale Smartphones direkt mit Satelliten verbinden, im Fachjargon Direct-to-Device (D2D).

2,5 Millionen Zuschuss, bis zu 10 Millionen Beteiligung

Die Förderung besteht aus zwei Teilen: einem Zuschuss von 2,5 Millionen Euro für die Entwicklung der D2D-Technologie und einer Beteiligung von bis zu 10 Millionen Euro über den EIC Fund. Diese ist laut UNIVITY im Rahmen der geplanten Series-B-Finanzierungsrunde vorgesehen. Den Breitband-Teil des Projekts fördert bereits Frankreich über das Programm France 2030 und die Raumfahrtagentur CNES.

Neutrale Infrastruktur für Mobilfunker

UNIVITY will selbst kein Mobilfunkbetreiber werden. Das Startup plant eine neutrale Satelliteninfrastruktur, die Mobilfunkbetreiber in ihre Netze einbinden können, und zwar mit ihren eigenen 5G-Frequenzen. Kund:innen, Angebote und Netzstrategie bleiben damit in der Hand der Betreiber. „Werden europäische Mobilfunker auf ausländische Infrastruktur angewiesen sein, um ihren Kund:innen diese neuen Dienste anzubieten?“, fragt Alain Julier, bei UNIVITY für institutionelle Partnerschaften zuständig. UNIVITY wolle ihnen eine neutrale, offene europäische Alternative bieten.

Technisch setzt das Unternehmen auf Satelliten in sehr niedriger Erdumlaufbahn (Very Low Earth Orbit). Weil sie näher an der Erde kreisen, sind die Übertragungswege kürzer, was die Verbindung zu kleinen Endgeräten wie Smartphones erleichtert und die Latenz niedrig hält. Heuer gelang UNIVITY nach eigenen Angaben mit dem Projekt uniSpark eine Weltpremiere: eine bidirektionale 5G-Verbindung zwischen All und Erde mit 5G-Verarbeitung direkt an Bord des Satelliten.

Zwei Testsatelliten ab 2028

Als Nächstes folgt uniShape. Zwei Demonstrationssatelliten sollen im ersten Halbjahr 2028 starten und zwei Dinge zeigen: schnelles Internet aus dem All als Ergänzung zu Mobilfunknetzen und die direkte Verbindung zu handelsüblichen Smartphones. Dafür tragen sie 5G-Antennen für zwei Frequenzbänder, 26 GHz für Breitband und 2 GHz für Smartphones. Danach soll die kommerzielle Infrastruktur uniSky folgen. Gegründet wurde UNIVITY von CEO Charles Delfieux.

Der Vorsprung der Konkurrenz

Der Abstand zur Konkurrenz ist groß. SpaceX bietet mit Starlink bereits Direct-to-Cell-Dienste an, unter anderem mit T-Mobile in den USA, und verhandelt laut Berichten sogar über den Kauf eines eigenen Mobilfunkanbieters, Boost Mobile. Das US-Unternehmen AST SpaceMobile arbeitet mit Vodafone zusammen und will auch in Europa Handys direkt mit Satelliten verbinden. Die EU selbst baut mit IRIS² ein eigenes Satellitennetz, das allerdings erst gegen Ende des Jahrzehnts voll einsatzbereit sein soll. Wie dringend Europa Alternativen zu Starlink sucht, zeigen auch andere europäische Startups.