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Wer KI-Chips nicht kaufen darf, mietet sie eben im Ausland: Genau diese Hintertür will die US-Regierung nun zumachen, wenige Tage nach dem Spionage-Skandal, der Nvidia-Gründer Jensen Huang den Job gekostet hat.

Das US-Handelsministerium hat soeben eine vorläufige Regel (Interim Final Rule) veröffentlicht, die den Fernzugriff auf KI-Rechenleistung regelt. Bisher durften Firmen aus China ohne Lizenz zwar keine modernen KI-Chips kaufen, sie konnten aber Rechenleistung in Rechenzentren in Drittländern mieten. „Diese neue Kontrolle ist eine logische Erweiterung bestehender Kontrollen“, heißt es in der Regel. Sie soll verhindern, dass Firmen aus „besorgniserregenden Ländern“ mit US-Chips fortgeschrittene KI-Modelle trainieren.

Was die neue Regel vorsieht

Die Regel betrifft Firmen aus der sogenannten D:5-Gruppe der USA, also Länder mit Waffenembargo wie China, Russland, Iran, Nordkorea und 18 weitere. Die wichtigsten Punkte:

Lizenzpflicht für Rechenzentren: Wer KI-Chips und Server in ein Rechenzentrum irgendwo auf der Welt exportiert, braucht eine Lizenz, wenn dieses Rechenzentrum Rechenleistung an Firmen aus China oder anderen D:5-Ländern liefern könnte.

Wer KI-Chips und Server in ein Rechenzentrum irgendwo auf der Welt exportiert, braucht eine Lizenz, wenn dieses Rechenzentrum Rechenleistung an Firmen aus China oder anderen D:5-Ländern liefern könnte. Schwellenwert: Erfasst sind Rechenzentren oder Netzwerke mit mehr als 12 Millionen TPP (Total Processing Performance). Das entspricht laut Techcrunch etwa der Rechenleistung von rund 750 Nvidia-Chips vom Typ H100 oder H200.

Erfasst sind Rechenzentren oder Netzwerke mit mehr als 12 Millionen TPP (Total Processing Performance). Das entspricht laut Techcrunch etwa der Rechenleistung von rund 750 Nvidia-Chips vom Typ H100 oder H200. Mittelsleute: Auch indirekter Zugang über Broker oder Zwischenhändler ist erfasst. Exporteure und Betreiber müssen die Eigentümerstruktur und Aktivitäten ihrer Kund:innen prüfen.

Auch indirekter Zugang über Broker oder Zwischenhändler ist erfasst. Exporteure und Betreiber müssen die Eigentümerstruktur und Aktivitäten ihrer Kund:innen prüfen. Fünf neue Länder: Für Exporte modernster KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien braucht es künftig eine Lizenz, weil dort ein „überdurchschnittliches Risiko der Umleitung“ bestehe. Ausgenommen sind Chips für US-Firmen, sofern sie Empfänger, Bestimmungsort und Chips melden.

Für Exporte modernster KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien braucht es künftig eine Lizenz, weil dort ein „überdurchschnittliches Risiko der Umleitung“ bestehe. Ausgenommen sind Chips für US-Firmen, sofern sie Empfänger, Bestimmungsort und Chips melden. Übergangsfrist: Bestehende Rechenzentren, die unter die Regel fallen, müssen binnen 90 Tagen eine Lizenz beantragen.

Bestehende Rechenzentren, die unter die Regel fallen, müssen binnen 90 Tagen eine Lizenz beantragen. Ausnahmen: Empfehlungssysteme, wie sie im Onlinehandel oder in sozialen Netzwerken eingesetzt werden, sind nicht betroffen.

Gleichzeitig hebt die Regel die sogenannte AI Diffusion Rule der Biden-Regierung vom Jänner 2025 endgültig auf. Diese hatte Obergrenzen für KI-Chip-Exporte je Land vorgesehen, die Trump-Regierung hatte schon im Mai 2025 angekündigt, sie zu kippen.

Der Auslöser: Megaspeed

Hintergrund ist der Skandal um den Rechenzentrumsbetreiber Megaspeed. Die Firma mit Sitz in Singapur betreibt Rechenzentren in Malaysia und hat in zwei Jahren Nvidia-Chips um mehr als 4,8 Milliarden Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro) gekauft. US-Behörden verdächtigen Megaspeed, damit chinesischen Firmen Rechenleistung zu verschaffen und so die Exportkontrollen zu umgehen. Megaspeed bestreitet, Chips nach China weitergegeben zu haben.

Brisant wurde der Fall durch eine frühere Megaspeed-Managerin, die verdächtigt wird, für China spioniert zu haben, und mit der Jensen Huang eine Affäre zugegeben hat. Huang trat daraufhin als Nvidia-CEO zurück. Das Finanzministerium wollte Megaspeed laut Wall Street Journal schon länger auf eine schwarze Liste setzen, das Handelsministerium handelte aber nicht. Inzwischen hat Finanzminister Scott Bessent Nvidia ein Ultimatum zu seinen China-Deals gestellt. Dass chinesische KI-Labs trotz Verbots an Nvidias neueste Chips kommen, legte zuletzt auch eine forensische Analyse chinesischer Top-Modelle nahe.

Wie wirksam die Drohung ist, zeigte sich schon vor der Veröffentlichung: Chinesische KI-Firmen versuchten laut Reuters zuletzt, sich hastig Rechenkapazitäten im Ausland zu sichern, bevor die Regeln strenger werden.

Nvidia warnt vor Bumerang

Unumstritten ist die Regel nicht. Nvidia hatte laut Gizmodo gegen Beschränkungen beim Fernzugriff lobbyiert und argumentiert, sie würden sich als Bumerang für die USA erweisen. Die südkoreanische Wirtschaftszeitung Seoul Economic Daily sieht die Regel zudem als hastige Reaktion auf die Kritik, dass das Handelsministerium im Fall Megaspeed zu langsam reagiert habe. Viele Beobachter:innen hätten lange darauf hingewiesen, dass Nvidia-Chips ungehindert nach Südostasien flossen und von dort nach China geschmuggelt wurden.

Für die betroffenen Länder ist die Regel ein Dämpfer. Malaysia und Singapur gehören zu den am schnellsten wachsenden Standorten für Rechenzentren in Asien und haben in den vergangenen Jahren Milliardeninvestitionen von Hyperscalern angezogen. Die Regel kommt zudem wenige Tage vor einem Wirtschaftsgipfel von Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping in China.