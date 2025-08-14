Vienna Blockchain Week: Internationale Konferenz zu Web3 und Crypto

Vom 9. bis 11. September 2025 findet die zweite Ausgabe der Vienna Blockchain Week im Web3 Hub Vienna (DC Tower 3) statt. Die Veranstaltung, organisiert von DLT Austria, bringt internationale Akteur:innen aus den Bereichen Blockchain, Regulierung, Finanztechnologie und Investment zusammen. Ziel ist der fachliche Austausch zu aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Perspektiven rund um dezentrale Technologien.

Drei Tage, drei Themenwelten, eine Vision

Jeder der drei Konferenztage steht unter einem eigenen thematischen Fokus – unter anderem zu Security & Compliance, Tokenisierung, Bitcoin Mining, DeFi & Payments, künstlicher Intelligenz in der Finanzwelt sowie institutionellen Investitionen. Erwartet werden über 50 Speaker:innen sowie Teilnehmer:innen aus mehr als 35 Ländern. Mit dabei sind Vertreter:innen von Organisationen wie PwC, Bitpanda, Deloitte und UNCITRAL.

Neben dem fachlichen Programm bietet die Vienna Blockchain Week Raum für Vernetzung, Austausch und Community-Formate – von Diskussionsrunden bis hin zu Side Events und Abendveranstaltungen. Die Veranstaltung richtet sich an ein breites Publikum: von Entwickler:innen und Gründer:innen bis hin zu Investor:innen, Regulator:innen und Interessierten aus Wissenschaft und Praxis. Weitere Infos zum Event finden sich hier.