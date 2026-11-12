VSE-Label: Mehr als 100 österreichische Social Enterprises ausgezeichnet
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Es gibt ab jetzt mehr als 100 österreichische Unternehmen, die sich das begehrte Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) gesichert haben. Diese Auszeichnung, die das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice (aws) verleiht, weist Firmen als Social Enterprises aus. Als solche gelten Unternehmen, die verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen wollen.
„Wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung“
Am 11. November erhielten in den Räumlichkeiten der aws 20 weitere Unternehmen das VSE-Label. Überreicht haben die Labels die Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im BMWET Elisabeth Zehetner, der aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende von SENA Lena Gansterer sowie die Vizepräsidentin der WKÖ Bettina Dorfer-Pauschenwein.
Das Label gibt es seit 2022. Es hat sich als Instrument zur Sichtbarmachung und Anerkennung von Social Entrepreneurship in Österreich etabliert. Insgesamt haben bisher 105 Firmen das Label erhalten. Die aktuelle Verleihung zeigt insbesondere die zunehmende regionale Verbreitung. Aus acht österreichischen Bundesländern stammen die ausgezeichneten Unternehmen.
„Social Entrepreneurs zeigen, dass wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung erfolgreich miteinander verbunden werden können. Sie entwickeln innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen und schaffen damit einen Mehrwert für Gesellschaft und Wirtschaft. Mit dem VSE-Label geben wir diesen Unternehmen die Anerkennung und Sichtbarkeit, die sie verdienen“, so Elisabeth Zehetner.
Das sind die 20 neuen Verified Social Enterprises
- everyone codes gGmbH: Die gemeinnützige Wiener IT-Akademie bildet Menschen jeden Alters und Hintergrunds in AMS-geförderten Vollzeitkursen zu Softwareentwickler:innen und UX-Designer:innen aus und vermittelt die Absolvent:innen an Unternehmen.
- Verein Fensterplatz / heidenspass: Das Grazer Sozialprojekt betreibt eine Upcycling-Designwerkstatt samt Shop, Café und Catering und bietet dabei jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen unbürokratisch bezahlte Arbeit.
- Reschpekt Bildungs GmbH: Die Tiroler Reschpekt Academy stärkt mit einer Micro-Learning-App und Workshops Social Skills wie Respekt, Empathie und Wertschätzung bei Schüler:innen, Lehrlingen und Mitarbeiter:innen.
- Jause-Pause Handels GmbH: Das Vorarlberger Familienunternehmen liefert jeden Morgen frisch zubereitete, regionale Jausenboxen direkt an Volksschulen und Kindergärten, die Eltern online zusammenstellen.
- Failstunde: Die Wiener Initiative vermittelt mit Workshops für Schulen, Unternehmensberatung und Einzelcoachings eine positive Fehlerkultur.
- S.T.U.R.C. OG (WoodMeetsCoffee): Das Wiener Startup hat ein patentiertes Materialsystem entwickelt, bei dem Kaffeesatz einen Teil des Holzes in Spanplatten für Möbel- und Bauindustrie ersetzt, und lizenziert dieses an Industriepartner.
- STARTKLAR: Der Verein bietet an über 80 Standorten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland Sprachförderkurse für Kinder sowie Beratung für Eltern und Fortbildungen für Pädagog:innen an.
- inmojo e.U.: Das Kärntner Startup betreibt eine gamifizierte App, über die Gemeinden, Vereine und Unternehmen freiwillige Helfer:innen finden, organisieren und motivieren.
- WhiteRoot FlexCo: Die Marke verkauft paraffin- und fluorfreies Heißwachs auf pflanzlicher Basis für Ski und Snowboard sowie Kettenwachs fürs Fahrrad.
- Die Zweite Wiener Vereins-Sparcasse: Die Sozialbank der Erste Group unterstützt Menschen in finanziellen Schwierigkeiten mit Girokonten, Versicherungen und persönlicher Beratung, damit sie ihre Finanzen wieder in den Griff bekommen.
- E.C.O. Institut für Ökologie: Das Klagenfurter Forschungs- und Beratungsunternehmen arbeitet seit über 25 Jahren in mehr als 40 Ländern an Naturschutz und Biodiversität, etwa mit Managementplänen für Schutzgebiete und ökologischen Erhebungen.
- QWB Lab FlexCo: Das Unternehmen misst mit einer Datenplattform, wie viel Wohlbefinden Museen, Galerien und Bibliotheken für Besucher:innen und Gesellschaft schaffen, und macht diesen Wert so sichtbar.
- BeResilient GmbH (BeanSaver): Das österreichische Unternehmen sammelt Kaffeesatz von Betrieben und verarbeitet ihn zu Produkten wie einem Ganzjahresdünger aus Kaffeesatz, Schafwolle und Holz.
- OurPower Energiegenossenschaft: Die Genossenschaft betreibt einen Peer-to-Peer-Marktplatz, auf dem private Erzeuger:innen ihren Ökostrom direkt und zu fairen Preisen an Kund:innen in Österreich verkaufen.
- Minimist FlexCo: Das Startup bietet eine KI-Plattform für Charity-Secondhand-Shops, die aus Fotos fertige Inserate samt Preisempfehlung erstellt und diese auf Marktplätzen wie eBay und Vinted gleichzeitig veröffentlicht.
- integration wien: Der Verein setzt sich seit 1986 für eine inklusive Gesellschaft ein und berät Familien von Kindern mit Behinderungen, bietet Freizeitassistenz und begleitet inklusive Wohnprojekte.
- sEdelfrau Consulting GmbH: Die Beratung von Sandra Edelmann begleitet Unternehmen und Organisationen bei menschenzentrierter Transformation, Diversity, Equity & Inclusion sowie sozialer Nachhaltigkeit.
- Innovationsmacherin e.U.: Die Wiener Bildungsagentur bringt Robotik, Programmieren und Naturwissenschaften mit Workshops und selbst entwickelten Lernrobotern in Schulen und Unternehmen und fördert besonders Mädchen in MINT.
- Inclusion24 GmbH: Das Unternehmen unterstützt Firmen, Gemeinden und Schulen mit Workshops, Sensibilisierungskursen und individuellen Lösungen beim Abbau von Barrieren und der Förderung von Inklusion.
- Summitwave FlexCo: Das Tiroler Startup entwickelt Auracast-Höranlagen, die Sprache in Kirchen, Theatern, Kinos und Hörsälen direkt auf Hörgeräte oder Leihempfänger übertragen.
VSE-Label macht Social Enterprises sichtbar
Neben der offiziellen Anerkennung der gesellschaftlichen und ökologischen Ausrichtung trägt das VSE-Label auch zur besseren Identifizierbarkeit von Social Enterprises bei. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre besondere Positionierung gegenüber Kund:innen, Kooperationspartner:innen und Investor:innen sichtbar zu machen.
„Das Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) macht sichtbar, wie viel Innovationskraft in Unternehmen steckt, die gesellschaftliche Wirkung zum Ausgangspunkt ihres Geschäftsmodells machen. Zudem leistet es einen wichtigen Beitrag, Social Enterprises stärker in der österreichischen Wirtschaftslandschaft zu verankern und ihre Vernetzung zu förderns“, sagte aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.
„Wir freuen uns, dass wir das 100. VSE-Label verliehen haben und somit einen ersten Meilenstein erreicht haben. Die VSE-Labelträger kommen aus allen Bundesländern Österreichs und zeigen vielfältige Wirkungsbereiche. Ob Pflege, Inklusion oder nachhaltige Produkte – alle sind Beispiele von Wirtschaft mit Mehrwert. Wir können stolz auf diese unternehmerischen Lösungen für unsere Gesellschaft sein“, meinte Lena Gansterer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von SENA.
„Impact First“ steht im Mittelpunkt
Im Mittelpunkt des VSE-Labels steht der sogenannte „Impact First“-Gedanke. Die positive gesellschaftliche oder ökologische Wirkung bildet den vorrangigen Zweck der unternehmerischen Tätigkeit.
Um das Label zu erhalten, müssen Unternehmen eine Reihe von Kriterien erfüllen. Dazu zählen insbesondere eine wirtschaftliche Tätigkeit, der Nachweis ihrer gesellschaftlichen oder ökologischen Wirkung durch einen öffentlich zugänglichen Wirkungsbericht sowie die verbindliche Ausrichtung am Impact-First-Prinzip.
Das Label kann unabhängig von der Rechtsform an Unternehmen, Genossenschaften und Vereine vergeben werden. Nach erfolgreicher Prüfung und positiver Entscheidung sind die ausgezeichneten Social Enterprises berechtigt, das VSE-Label für drei Jahre zu führen. Anschließend ist eine Rezertifizierung möglich.
„Vernetzung innerhalb einer wachsenden Community“
„Social Enterprises zeigen, wie sich wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung verbinden lassen. Sie entwickeln innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das Label ‚Verified Social Enterprise‘ schafft zusätzliche Sichtbarkeit und stärkt die Vernetzung innerhalb einer wachsenden Community“, so Bettina Dorfer-Pauschenwein, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.
Die entsprechenden Kriterien sowie weiterführende Informationen zum Label sind online unter https://www.aws.at/vse/ abrufbar.