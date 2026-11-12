VSE-Label: Mehr als 100 österreichische Social Enterprises ausgezeichnet

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Es gibt ab jetzt mehr als 100 österreichische Unternehmen, die sich das begehrte Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) gesichert haben. Diese Auszeichnung, die das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice (aws) verleiht, weist Firmen als Social Enterprises aus. Als solche gelten Unternehmen, die verschiedene gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen wollen.

„Wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung“

Am 11. November erhielten in den Räumlichkeiten der aws 20 weitere Unternehmen das VSE-Label. Überreicht haben die Labels die Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus im BMWET Elisabeth Zehetner, der aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende von SENA Lena Gansterer sowie die Vizepräsidentin der WKÖ Bettina Dorfer-Pauschenwein.

Das Label gibt es seit 2022. Es hat sich als Instrument zur Sichtbarmachung und Anerkennung von Social Entrepreneurship in Österreich etabliert. Insgesamt haben bisher 105 Firmen das Label erhalten. Die aktuelle Verleihung zeigt insbesondere die zunehmende regionale Verbreitung. Aus acht österreichischen Bundesländern stammen die ausgezeichneten Unternehmen.

„Social Entrepreneurs zeigen, dass wirtschaftliches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung erfolgreich miteinander verbunden werden können. Sie entwickeln innovative Lösungen für aktuelle Herausforderungen und schaffen damit einen Mehrwert für Gesellschaft und Wirtschaft. Mit dem VSE-Label geben wir diesen Unternehmen die Anerkennung und Sichtbarkeit, die sie verdienen“, so Elisabeth Zehetner.

Das sind die 20 neuen Verified Social Enterprises

VSE-Label macht Social Enterprises sichtbar

Neben der offiziellen Anerkennung der gesellschaftlichen und ökologischen Ausrichtung trägt das VSE-Label auch zur besseren Identifizierbarkeit von Social Enterprises bei. Es unterstützt Unternehmen dabei, ihre besondere Positionierung gegenüber Kund:innen, Kooperationspartner:innen und Investor:innen sichtbar zu machen.

„Das Verified Social Enterprise-Label (VSE-Label) macht sichtbar, wie viel Innovationskraft in Unternehmen steckt, die gesellschaftliche Wirkung zum Ausgangspunkt ihres Geschäftsmodells machen. Zudem leistet es einen wichtigen Beitrag, Social Enterprises stärker in der österreichischen Wirtschaftslandschaft zu verankern und ihre Vernetzung zu förderns“, sagte aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

„Wir freuen uns, dass wir das 100. VSE-Label verliehen haben und somit einen ersten Meilenstein erreicht haben. Die VSE-Labelträger kommen aus allen Bundesländern Österreichs und zeigen vielfältige Wirkungsbereiche. Ob Pflege, Inklusion oder nachhaltige Produkte – alle sind Beispiele von Wirtschaft mit Mehrwert. Wir können stolz auf diese unternehmerischen Lösungen für unsere Gesellschaft sein“, meinte Lena Gansterer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende von SENA.

„Impact First“ steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des VSE-Labels steht der sogenannte „Impact First“-Gedanke. Die positive gesellschaftliche oder ökologische Wirkung bildet den vorrangigen Zweck der unternehmerischen Tätigkeit.

Um das Label zu erhalten, müssen Unternehmen eine Reihe von Kriterien erfüllen. Dazu zählen insbesondere eine wirtschaftliche Tätigkeit, der Nachweis ihrer gesellschaftlichen oder ökologischen Wirkung durch einen öffentlich zugänglichen Wirkungsbericht sowie die verbindliche Ausrichtung am Impact-First-Prinzip.

Das Label kann unabhängig von der Rechtsform an Unternehmen, Genossenschaften und Vereine vergeben werden. Nach erfolgreicher Prüfung und positiver Entscheidung sind die ausgezeichneten Social Enterprises berechtigt, das VSE-Label für drei Jahre zu führen. Anschließend ist eine Rezertifizierung möglich.

„Vernetzung innerhalb einer wachsenden Community“

„Social Enterprises zeigen, wie sich wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung verbinden lassen. Sie entwickeln innovative Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Das Label ‚Verified Social Enterprise‘ schafft zusätzliche Sichtbarkeit und stärkt die Vernetzung innerhalb einer wachsenden Community“, so Bettina Dorfer-Pauschenwein, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

Die entsprechenden Kriterien sowie weiterführende Informationen zum Label sind online unter https://www.aws.at/vse/ abrufbar.