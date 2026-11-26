Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Wie sauber ein Fluss ist, weiß man in Europa oft erst Tage später, wenn das Labor die Probe ausgewertet hat.

Das will das polnische Startup WaterSense ändern und hat dafür insgesamt 5,75 Millionen Euro eingesammelt, heißt es in einer Aussendung. Die Pre-Seed-Runde führen der Schweizer VC b2venture und Movens Capital aus Warschau gemeinsam an, auch der polnische Fonds vastpoint beteiligt sich. Den größeren Teil der Summe machen allerdings Fördermittel aus: 3,5 Millionen Euro kommen vom polnischen Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung (NCBR), ohne dass das Startup dafür Anteile abgeben muss. Auf das Eigenkapital aus der Pre-Seed-Runde entfallen damit rund 2,25 Millionen Euro.

Hunderte Mini-Sensoren statt Laborproben

Bisher wird die Wasserqualität in Flüssen, Seen und Industrieanlagen meist per Hand überwacht: Teams fahren zum Gewässer, nehmen Proben und bringen sie ins Labor. Das Ergebnis ist eine Momentaufnahme von einem Ort zu einem Zeitpunkt. Automatische Messgeräte gibt es zwar, doch ihre Sensoren verkrusten im Wasser durch Algen und Bakterien (Biofouling) oder brauchen teure Wartung.

WaterSense setzt deshalb auf einen anderen Ansatz, den Gründer und CEO Filip Budny während seiner Promotion an der Technischen Universität Warschau entwickelt hat. In den autonomen Messstationen stecken Hunderte günstige, gedruckte Mini-Sensoren, die ein Mechanismus täglich automatisch austauscht. So bleibt keiner lange genug im Wasser, um zu verkrusten. Die Daten fließen in eine KI-Plattform, die sie mit Satellitendaten kombiniert. Deep-Learning-Modelle sollen Veränderungen der Wasserqualität bis zu 72 Stunden im Voraus vorhersagen, KI-Agenten daraus Warnungen und Handlungsempfehlungen ableiten.

Kunden auch in Österreich

WaterSense überwacht nach eigenen Angaben bereits mehr als 80 Messpunkte für über 30 Kund:innen in Polen, Deutschland, Österreich und der Schweiz, darunter Industrieunternehmen, Wasserversorger, Städte und Regionalbehörden. Abgerechnet wird als Data-as-a-Service. Einer der Kunden ist die Stadt Kitzbühel. „Dank der Messstation von WaterSense ist der Schwarzsee der am besten überwachte See Tirols“, sagt Rudolf Widmoser, Vorsitzender des Schwarzsee-Ausschusses. Man könne langfristige Trends beobachten und schnell auf Veränderungen reagieren, was auch für den Tourismus wichtig sei.

Wie groß der Bedarf ist, zeigen laut WaterSense Vorfälle der vergangenen Jahre: 2019 flossen nach einem Defekt im Warschauer Abwassersystem Millionen Kubikmeter ungeklärtes Abwasser in die Weichsel, 2022 kam es an der Oder zu einer schweren Umweltkatastrophe mit einem massiven Fischsterben. Genau an der Oder plant das Startup nun als einen der nächsten großen Schritte einen flächendeckenden Ausbau, um erstmals ein ganzes Flusssystem zu überwachen. Parallel will WaterSense in ganz Europa weitere Stationen installieren.

„WaterSense hat uns überzeugt, weil das Unternehmen selbst kontrolliert, wie seine Daten entstehen“, sagt Anna Bosch, Partnerin bei b2venture. Jede neue Installation erweitere die Datenbasis und verbessere die Prognosen.

Etablierte Konkurrenz

Mit seinem Ansatz tritt WaterSense gegen große Messtechnik-Konzerne wie Xylem oder Endress+Hauser an, die seit Jahren Sensoren für Wasserversorger und Industrie liefern. Auch Startups wie Kando aus Israel, das Abwassernetze mit Sensoren und KI überwacht, arbeiten an der Digitalisierung der Wasserwirtschaft.