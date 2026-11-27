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Ein paar orange Pylonen und eine Packung Eier reichen, um ein Robotaxi lahmzulegen: In Denver hat ein Mann laut Polizeibericht mehr als 30 Mal Waymo-Autos eingekesselt und mit Eiern beworfen. Er hält mit seinem Auto vor einem Waymo, stellt Pylonen aus dem Kofferraum rund um das Fahrzeug, wirft Eier, mal vom Fahrersitz aus, mal nachdem er ausgestiegen ist, und fährt davon. Das Robotaxi bleibt eingesperrt zurück, bis jemand von Waymo es befreit.

Der Trick funktioniert, weil die Software von Waymo Pylonen respektiert. Schon ein einzelner Kegel auf der Motorhaube kann ein Robotaxi stoppen, ein Ring aus Pylonen hält es fest. Die Fahrzeuge müssen danach aus dem Verkehr gezogen und gereinigt werden.

Die Staatsanwaltschaft sieht kein Verbrechen

Bekannt wurde der Fall durch einen Polizeibericht, über den lokale Medien wie die Denver Post berichteten. Ein Ermittler von Waymo hatte der Polizei im Oktober sieben der Vorfälle übergeben, die Reinigung kostete laut Electrek dafür rund 2.000 Dollar (rund 1.800 Euro). Der Mann fährt laut Polizeibericht einen silbernen Toyota Corolla aus einer Flotte, die an Fahrer:innen des Fahrdienstes Lyft vermietet wird. Beschrieben wird er mit Bart und braunem Pferdeschwanz, seinen Namen kennt die Öffentlichkeit nicht. Lyft äußerte sich nicht. Ein Motiv ist nicht bekannt.

Anklage gibt es trotzdem keine. Die Staatsanwaltschaft hält den Fall für eine zivilrechtliche Angelegenheit. „Weil es keinen Schaden gab, glauben wir nicht, dass eine Straftat begangen wurde“, zitiert der Radiosender KYGO einen Sprecher. Waymo selbst spricht zwar von „keinem bleibenden Schaden“, die Autos fielen aber jeweils für die Reinigung aus. Laut einem Behördensprecher werden nun Belege für mögliche Schäden gesammelt, gemeinsam mit der Rechtsabteilung der Stadt soll geklärt werden, wie sich das Verhalten am besten stoppen lässt.

Auch Fahrgäste saßen im Auto

Nicht immer waren die Robotaxis leer. Jeff Hunley war im September in einem Waymo Richtung Union Station unterwegs, als das Auto beworfen wurde. Er filmte die Szene, fühlte sich nach eigenen Angaben sicher und bekam den Fahrpreis erstattet.

„Vandalismus jeglicher Art ist inakzeptabel, und wir arbeiten mit den örtlichen Behörden zusammen, wenn es zu Vorfällen kommt“, sagt Waymo-Sprecher Chris Bonelli. Bürgermeister Mike Johnston nennt den Dienst „beliebt und erschwinglich“. Waymo hat Denver Anfang September gemeinsam mit San Diego und Tampa für alle Fahrgäste geöffnet und fährt dort laut Electrek mit mehr als 100 Autos auf rund 155 Quadratkilometern.

Der Widerstand gegen Robotaxis hat Tradition

Neu ist die Methode nicht. In San Francisco legten Aktivist:innen der Gruppe Safe Street Rebel 2023 Pylonen auf die Motorhauben von Robotaxis, um gegen deren Ausbreitung zu protestieren. Bei Protesten in Los Angeles im Juni 2025 gingen mehrere Waymos in Flammen auf.

Für Waymo kommt der Ärger in einer ohnehin schwierigen Phase. Die kalifornische Zulassungsbehörde DMV hat die fahrerlosen Autos kürzlich von den Autobahnen des Bundesstaats verbannt, nachdem Robotaxis in Baustellen gefahren waren. Waymo setzte daraufhin Autobahnfahrten in allen US-Märkten aus. Gleichzeitig expandiert die Google-Schwester mit viel Geld: Erst im Herbst hat sie sich 5 Mrd. Dollar Kredit für den Ausbau bis nach London und Tokio geholt, während Konkurrenten wie Tesla mit seinem Cybercab und Amazons Zoox in den Robotaxi-Markt drängen.