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Beim Design schaut Xiaomi seit Jahren genau auf Apple, bei der KI ist der chinesische Konzern jetzt aber einen Schritt weiter: Auf dem neuen Xiaomi 18 Pro programmieren sich Nutzer:innen ihre Apps einfach selbst.

Xiaomi hat soeben in Paris die Xiaomi 18 Pro Series für den globalen Markt vorgestellt. Das Xiaomi 18 Pro kostet in Europa ab 1.399,90 Euro, das größere Xiaomi 18 Pro Max ab 1.599,90 Euro. In China sind die Geräte bereits seit September erhältlich. Anders als die Vorgängergeneration mit Rückdisplay, die China vorbehalten blieb, kommt die Pro-Reihe damit erstmals auch nach Europa. Beide Modelle haben ein zweites Display auf der Rückseite, 2,7 Zoll beim Pro und 2,9 Zoll beim Pro Max, eingebettet in die Kamerainsel.

The rear display of the Xiaomi 18 Pro Max © Xiaomi

Mini-Apps per Spracheingabe

Genau auf diesem Rückdisplay steckt die spannendste Neuerung. Mit der Funktion „GenAI-Apps“ bringt Xiaomi nach eigenen Angaben das Konzept des Vibe Coding aufs Smartphone: Nutzer:innen beschreiben in Alltagssprache, was sie brauchen, und das Handy baut daraus eine kleine App. Typische Beispiele sind ein Pomodoro-Timer, ein Wasser-Tracker oder ein Eierkoch-Timer. Über 50 vorgefertigte Vorlagen, von Werkzeugen bis zu Minispielen, dienen als Ausgangspunkt. Wer mit dem Prompten wenig Erfahrung hat, kann die eigene Idee per Knopfdruck von einer zweiten KI verfeinern lassen.

Gebaut werden die Apps nicht mit Xiaomis eigenem Sprachmodell, sondern mit Google Gemini. Xiaomi selbst nannte zum internationalen Launch auf Weibo das Modell „Gemini 4 Argon“ als Motor der GenAI-Apps. In China setzt Xiaomi dagegen auf seine hauseigene MiMo-Modellfamilie, die dort den Assistenten Super XiaoAI antreibt. Zum Erstellen braucht das Handy eine Internetverbindung, auf Nachrichten, Kalender und andere persönliche Daten haben die selbstgebauten Apps aber keinen Zugriff.

Was das Vibe Coding kostet

Einen Preis für die GenAI-Apps nennt Xiaomi nicht. Laut einer Fußnote von Xiaomi gibt es allerdings monatliche Nutzungskontingente, deren Höhe der Konzern nicht offenlegt. Zum Kauf legt Xiaomi drei Monate Google AI Pro samt 5 TB Cloud-Speicher dazu, außerdem Testabos für YouTube Premium und Spotify Premium. Wer das Google-Abo nicht rechtzeitig kündigt, zahlt danach regulär weiter.

Im Alltag ist die Funktion noch nicht ausgereift. Im Test von inside-digital dauerte es rund sechs Minuten, bis eine App fertig war, und Texte ragten teils über den Displayrand hinaus. Das Fazit dort: Die GenAI-Apps wirken noch unfertig. Engadget beschreibt Generierung und Nachbesserung im Hands-on als träge, gewünschte Änderungen wurden nicht immer übernommen. Gedacht sei die Funktion ohnehin für einfache Widgets mit einem einzigen Zweck, nicht für ausgewachsene Apps.

Apple setzt auf Kurzbefehle statt Apps

Der Vergleich mit Apple drängt sich auf. Schon beim Xiaomi 17 hatte der Konzern die Zahl 16 übersprungen, um mit dem iPhone 17 gleichzuziehen, die Kamerainsel erinnert stark an das iPhone 17 Pro. Bei der KI geht Xiaomi aber einen anderen Weg als sein Vorbild.

Auch Apple lässt seine Nutzer:innen mittlerweile per Spracheingabe programmieren, allerdings nur Kurzbefehle. Mit iOS 27 beschreibt man in der Kurzbefehle-App eine Automatisierung, etwa einen Ablauf, der den Bildschirm am Abend auf Graustufen schaltet, und Siri baut den Ablauf zusammen. Dafür braucht es ein iPhone 15 Pro oder neuer und die Teilnahme an der Beta von Siri AI, für die es eine Warteliste gibt. Eigene Apps mit Oberfläche lassen sich so nicht bauen.

Im App Store geht Apple sogar gegen Vibe-Coding-Anbieter vor. Im Frühjahr blockierte der Konzern laut 9to5Mac Updates von Apps wie Replit und Vibecode und warf die App Anything ganz aus dem Store. Apple beruft sich auf eine Regel, wonach Apps keinen Code herunterladen oder ausführen dürfen, der ihre Funktionen verändert. Apple betonte, das Problem sei nicht Vibe Coding an sich, sondern Verstöße gegen die Richtlinien.

Spielzeug mit Sicherheitsnetz

Xiaomi umgeht dieses Problem, weil die Mini-Apps fest im eigenen Betriebssystem HyperOS 4 laufen und vom Rest des Handys abgeschottet sind. Ob daraus mehr wird als eine Spielerei für das kleine Rückdisplay, muss sich erst zeigen. Mit generierten Apps hat die Branche gemischte Erfahrungen gemacht: Tausende mit Lovable gebaute Apps haben zuletzt sensible Daten offengelegt, weil niemand die Sicherheit geprüft hatte. Dazu kommt die Abhängigkeit von Google: Ohne Gemini und Internetverbindung gibt es keine neuen Apps, und wie großzügig die Kontingente nach den drei Gratismonaten ausfallen, ist offen.

Xiaomi ist mit der Idee nicht allein. Der Londoner Hersteller Nothing lässt Nutzer:innen über seine Plattform Playground ebenfalls kleine Widgets per KI generieren. Und mit Tools wie Lovable oder Claude bauen Einzelpersonen längst Apps, für die früher ein Team nötig war, wie Trending Topics im Beitrag zum Goldrausch der Solopreneure beschrieben hat. Xiaomi bringt das Prinzip jetzt in ein Flaggschiff für die breite Masse.