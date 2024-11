1,5-Grad-Ziel wird bereits 2024 überschritten

Es ist so gut wie sicher, dass das 1,5-Grad-Ziel bereits 2024 fällt. Der Copernicus-Klimawandeldienst (C3S) hat seinen monatlichen Klimabericht veröffentlicht, der die Veränderungen der globalen Luft- und Meerestemperaturen, der Meereisbedeckung und hydrologischer Variablen dokumentiert. Die Ergebnisse basieren auf computergenerierten Analysen des ERA5-Datensatzes, der Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen weltweit verwendet.

Laut dem Bericht war der Oktober 2024 global gesehen der zweitwärmste Oktober nach 2023 mit einer Durchschnittstemperatur von 15,25 °C, 0,80 °C über dem Mittel von 1991-2020. Die Temperatur lag 1,65 °C über dem vorindustriellen Niveau und war der 15. Monat in 16 Monaten, in dem die globale Durchschnittstemperatur 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau lag.

Zur Erinnerung: Das 1,5-Grad-Ziel ist eines der Ziele der berühmten Pariser Klimakonferenz von 2015. Fast alle Staaten der Welt kamen damals überein, den globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt im 20-Jahresmittel auf Auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris hatten die Staaten weltweit vereinbart, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, möglichst aber auf 1,5 Grad. Keine zehn Jahr später ist die Grenze bereits überschritten.

2024 voraussichtlich wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Durchschnittstemperatur für die ersten 10 Monate des Jahres 2024 liegt 0,71 °C über dem Mittel von 1991-2020, der höchste Wert für diesen Zeitraum. Es ist nun praktisch sicher, dass 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird. „Nach 10 Monaten des Jahres 2024 ist es nun praktisch sicher, dass 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird und das erste Jahr mit mehr als 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau laut dem ERA5-Datensatz“, sagte Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des C3S.

Die arktische Meereisausdehnung erreichte im Oktober den viertniedrigsten Wert für diesen Monat, 19% unter dem Durchschnitt. Die antarktische Meereisausdehnung war mit 8% unter dem Durchschnitt die zweitniedrigste für Oktober, hinter Oktober 2023 (-11%). Die Meereiskonzentrationsanomalien im Südlichen Ozean waren weiterhin von weit unterdurchschnittlichen Konzentrationen im Indischen Ozean geprägt.

Niederschläge und Dürren regional unterschiedlich

Im Oktober 2024 gab es überdurchschnittliche Niederschläge auf der Iberischen Halbinsel, in Frankreich, Norditalien, Norwegen, Nordschweden und östlich des Schwarzen Meeres. Starke Regenfälle führten zu schweren Überschwemmungen in der Region Valencia in Spanien mit über 200 Todesopfern. Niederschlag und Bodenfeuchte lagen in weiten Teilen Osteuropas, insbesondere in Westrussland, Griechenland und der Westtürkei, unter dem Durchschnitt.