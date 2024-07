AI-Startups sammelten in fünf Jahren weltweit 41,5 Milliarden Dollar ein

AI ist in nur wenigen Jahren zu einem der größten Erfolgsrezepte in der Startup-Welt geworden. Bei Investoren stehen AI-Startups hoch im Kurs. Dementsprechend erhielten Startups aus der Branche in den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich hohe Finanzierungen. Eine internationale Untersuchung des KI-Entwicklers Gieni hat ergeben, dass allein in den letzten fünf Jahren weltweit rund 41,5 Milliarden Dollar in insgesamt 536 gegründete Unternehmen geflossen sind. Der Bereich AI liegt damit auf Platz sieben der Startup-Branchen mit den höchsten Investitionssummen über die letzten fünf Jahre.

„KI ist nachhaltiger Wachstumsmotor der Zukunft“

„Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen eindrucksvoll, dass die Künstliche Intelligenz trotz ihrer vergleichsweise jungen Präsenz auf dem Markt bereits eine zentrale Rolle in der Startup-Landschaft eingenommen hat. Während traditionelle Branchen wie die Fertigungs- und IT-Industrie weiterhin die höchsten Investitionssummen verzeichnen, zeigt die rasante Entwicklung der KI, dass diese Technologie nicht nur ein temporäres Phänomen ist, sondern ein nachhaltiger Wachstumsmotor der Zukunft“, sagt Timur Göreci, Chief Revenue Officer von Gieni-Entwickler Orderfox Schweiz AG.

Während die KI-Revolution also immer weiter auf dem Vormarsch ist, halten sich andere Branchen bis jetzt noch wacker auf den ersten Plätzen. Ganz vorne mit dabei ist die Fertigungsindustrie. Hier wurden in den letzten fünf Jahren weltweit 322 Unternehmen gegründet, in die eine Summe von rund 55,7 Milliarden Dollar investiert wurde. Eine jüngerer, aber inzwischen genauso herkömmlicher Bereich folgt dahinter: Die IT-Branche hat in den letzten fünf Jahren insgesamt 717 Unternehmen dazu gewonnen, in die eine Summe von rund 52,7 Milliarden Dollar geflossen sind. Der Gesundheitsbranche reichen hingegen eine Investitionssumme von 50,9 Milliarden Dollar, die in insgesamt 683 Unternehmen geflossen sind, für den dritten Platz.

AI-Startups überholen Automobil-, Energie-, und Fintechbranche

Doch AI hat es mittlerweile auch schon geschafft, einige Sektoren zu überholen. Der Analyse von Gieni zufolge rangiert hinter dem siebten Platz in weitem Abstand die Automobilindustrie mit rund 36,5 Milliarden Dollar für 106 Unternehmen. In diesen Bereich ließen die Geldgeber knapp fünf Milliarden Dollar weniger fließen als in Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass in den letzten Jahren rund fünfmal mehr KI-Startups ihr Debüt hinlegten als Automobil-Unternehmen.

Noch weiter hinter AI liegt die Energiebranche lauf Platz neun mit 184 gegründeten Unternehmen und einer Investitionssumme von rund 33,5 Milliarden Dollar. Die Top zehn werden komplettiert von den Fintechs, die auch von der KI überholt wurden. Mit 528 Unternehmen sind hier in etwa gleich viele Jungfirmen an den Start gegangen wie in der KI. Trotzdem flossen aber nur rund 31,8 Milliarden Dollar als Investition in die Branche.

„Die signifikanten Investitionen und die hohe Anzahl an Gründungen deuten auf eine bevorstehende Ära hin, in der die KI eine Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung und Modernisierung verschiedenster Branchen spielen wird. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich diese Dynamik in den kommenden Jahren weiter entfalten wird und welche neuen Innovationsfelder durch die fortschreitende Integration von KI entstehen werden“, so Göreci.