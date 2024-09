Audvice: Salzburger Startup macht den Exit an Hype1000 aus Deutschand

Mehr als 2 Mio. Euro hat das Salzburger Startup Audvice seit der Gründung 2018 aufgenommen. Nun ist der Exit da, den Gründerin Sophie Bolzer verkünden kann. Denn die deutsche, auf Corporate-Podcasts spezialisierte Firma Hype1000 hat zugeschnappt und sich 100 Prozent der Anteile von Audvice gekauft. Zum Kaufpreis gibt es bisher keine Informationen.

Zur Erinnerung: Audvice hat eine Audio-basierte Learning- und Kollaborations-Software, die in Unternehmen zum Einsatz kommt, erarbeitet. 2021 investierten die drei VCs Cusp Capital (Deutschland), CapitalT (Niederlande) und TinyVC (UK). Nun geht das junge Unternehmen an den neuen deutschen Eigentümer. Gründerin Bolzer wird noch bis Ende des Jahres operativ tätig sein, dann in eine beratende Rolle wechseln.

Ausbau für Corporate Podcasting