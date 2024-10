Bitcoin eine Woche vor der US-Wahl bei 71.000 Dollar zurück

Mit einem neuen Preis von 71.200 Dollar überrascht Bitcoin am Dienstag morgen die Welt. Denn plötzliche starke Zuwächse von 5 Prozent und mehr heben Kryptowährungen kurz vor der US-Wahl am 5. November in Richtung eines neuen Jahreshochs. BTC selbst ist nur mehr etwa 3,5 Prozent vom eigenen Allzeithoch bei 73.750 Dollar entfernt, das im März vor dem letzten Halving und nach dem Launch der Bitcoin ETFs. erreicht wurde.

Analyst:innen sehen eine Woche vor der für so vieles entscheidenden US-Präsidentschaftswahl, dass nun wieder große Summen in Bitcoin und andere Krypto-Assets investiert werden. Beide Präsidentschaftskandidaten, sowohl Trump als auch Harris, haben sich als Krypto-freundlich im Wahlkampf positioniert. Zuletzt sind die Umfragen immer deutlicher auf einen Wahlsieg von Trump gekippt. „Der Markt preist die zunehmende Gewissheit eines Trump-Sieges ein. Bitcoin hat 70.000 $ überschritten und wir sehen, dass einige Short-Positionen aufgelöst werden“, sagte etwa QCP Capital-Mitbegründer Darius Sit gegenüber Coindesk.

Bei Wett-Plattformen wie Polymarket, beliebt in der Krypto-Welt, stehen die Zeichen mittlerweile auf Trump. Dort wird das meiste Krypto-Geld (man zahlt den Stablecoin USDC, um mitwetten zu können) auf Trump gesetzt, zwei Drittel der Wetteinsätze liegen auf ihm. Das spiegelt zumindest das Stimmungsbild bei jenen wieder, die größere Summen in Krypto investieren.



Der zweite Faktor, der den Krypto-Markt aktuell deutlich beeinflusst, hängt ebenfalls mit dem Wahlkampf zusammen. So ist Dogecoin, bekanntermaßen der Lieblings-Token von Elon Musk, in den vergangenen 24 Stunden um satte 15 Prozent nach oben geschossen. Musk hatte bei der Abschlussveranstaltung von Trump in New York einen großen Auftritt und wurde dort einmal mehr als der künftige große Staatshaushalt-Sanierer präsentiert. Zuletzt richtete Musk auch eine Lotterie ein, um Menschen fürs Wählen zu animieren.