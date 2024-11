Bitcoin knackt 75.000 Dollar, während sich Trump-Sieg abzeichnet

Ein schöner guter Morgen am Mittwoch – zumindest für all jene, die Bitcoins und Krypto-Assets haben und Trump-Fans sind. Denn in der Nacht auf Mittwoch hat Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht und seinen bisherigen Rekord, der aus dem März 2024 stammte, geschlagen. Aktuell wird BTC bei fast 75.000 Dollar gehandelt, nach einem steilen Anstieg von 9 Prozent innerhalb von wenigen Stunden. Kurz ist BTC bei 75.251 Dollar gelandet.

Ditto die meisten anderen Kryptowährungen. So können derzeit etwa auch Solana (SOL, +16 Prozent), der stark mit Elon Musk assoziierte Dogecoin (+25%), der Memecoin SHIBA INU (+10%) oder Sui (+20%) sehr starke Zuwachsraten vorzeigen. Insgesamt liegt der Kryptomarkt derzeit im schnitt bei 10 Prozent im Plus. Das bedeutet einen Zugewinn von etwa 260 Milliarden Dollar bei der Marktkapitalisierung innerhalb von 24 Stunden.

Insbesondere Memecoins erfreuen sich aktuell großer Nachfrage an den Kryptobörsen, ihre Preise wachsen derzeit überdurchschnittlich. Das erklärt wiederum auch, warum etwa Solana so stark im Plus liegt, immerhin ist die Blockchain Heimat mehrerer der Spaß-Token und profitiert auch indirekt von deren Hype:

Parallel zum Anstieg der Krypto-Assets hat man an der Wall Street bis Börsenschluss auch sichtbare Zugewinne gesehen. So liegen die IS-Leitindizes Dow Jones (DJI), S&P500 (SPX) und der Nasdaq100 (NDX) bis zum Börsenschluss deutlich im Plus. Nach Börsenschluss ist zu sehen, wie die Krypto-Assets dann nach Norden ausbrechen:

Immer mehr Swing States gehen an Trump

Was ist in der Nacht passiert? Natürlich die US-Wahl, in der die wahlberechtigten Amerikaner:innen über ihren nächsten Präsidenten abstimmen. Je mehr Auszählungen aus den Bundesstaaten hereinkommen, desto deutlicher zeichnet sich derzeit ein Wahlsieg von Donald Trump ab. Der republikanische Kandidat konnte die wichtigen US-Bundesstaaten Georgia und North Carolina US-Medien zufolge bereits für sich entscheiden und liegt in den anderen fünf umkämpften Swing States nach derzeitigem Auszählungsstand vorne – das kann sich aber noch ändern.

Trump hat sich im wahlkampf als der nächste „Krypto-Präsident“ positioniert. Neue Regulierung in den USA hinsichtlich Krypto-Assets ist absehbar, unter Trump rechnet die Branche damit, dass sie liberaler ausfallen würde als unter Harris. Das dürfte aktuell die Krypto-Preise insgesamt nach oben drücken. Elon Musk, der unter Trump den Staatsapparat verschlanken soll, sieht sich schon imm Weißen Haus.