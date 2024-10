Cybercab: Teslas Robotaxi soll 2026/2027 kommen und weniger als 30.000 Dollar kosten

Nach vielen Jahren der leeren Versprechungen und geplatzter Fristen war es Donnerstag Nacht endlich so weit – zumindest fast. Denn da hat Elon Musk sein Tesla-Robotaxi vorgestellt, das in zwei oder drei Jahren in Flottenverbänden dafür sorgen soll, dass bis zu 2 Passagiere samt Gepäck autonom und elektrisch von A nach B kutschiert werden.

Das futuristisch gestaltete Robotaxi ist ein speziell für das autonome Fahren konzipiertes Fahrzeug ohne Lenkrad oder Pedale und benötigt daher die Zulassung der Aufsichtsbehörden, bevor es in Produktion gehen kann.

Musk erklärte, dass autonome Autos voraussichtlich 10-20 Mal sicherer sein werden als von Menschen gesteuerte Fahrzeuge. „Autonome Autos werden 10-20 Mal sicherer zu sein als von Menschen gesteuerte Fahrzeuge und könnten nur 0,20 Dollar pro Meile kosten, verglichen mit 1 Dollar pro Meile für Stadtbusse“, sagte Musk.

Vollautonomes Fahren in Texas und Kalifornien geplant, Cybercab-Produktion bis 2026

Tesla plant, im nächsten Jahr vollautonomes Fahren in Texas und Kalifornien einzuführen, wobei die Cybercab-Produktion bis 2026 – laut Musk möglicherweise auch erst 2027 – erfolgen soll. Zusätzlich entwickelt Tesla den Optimus-Roboter, der für 20.000 bis 30.000 Dollar erhältlich sein und verschiedene Aufgaben erfüllen können soll.

Die Konkurrenz fährt jedenfalls schon. Die Google-Schwester Waymo weitet seinen Robottaxi-Dienste ständig auf neue Gebiete in den USA aus, und setzt dabei etwa auf Autos des Herstellers Hyundai (Trending Topics berichtete).

Musk enthüllte den Prototyp des Robotaxis auf Teslas „We, Robot“-Veranstaltung, die auf dem Warner Bros.-Filmgelände in Burbank, Kalifornien, stattfand. Tesla soll das Gebiet im Vorfeld der Demonstration kartiert haben, obwohl das Unternehmen sagt, dass es sich nicht auf hochauflösende Karten stützt, um seine Funktion „Full Self-Driving“ (FSD) zu unterstützen.

Wandel vom Elektroautohersteller zum Robotik- und KI-Unternehmen an

Musk versucht, Tesla von seinem Kerngeschäft der Herstellung und des Verkaufs von Elektrofahrzeugen hin zu einem Unternehmen zu lenken, das Roboter und künstliche Intelligenz produziert. Ein Großteil des Aktienkurses des Unternehmens basiert auf Musks jahrelangem Versprechen, die Autonomie durch die Einführung eines wirklich revolutionären Fahrzeugs zu lösen, das sich selbst überallhin fahren kann.

Ob Teslas Robotaxi diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllen wird, ist ungewiss. Musk hat den Ruf, Unmögliches zu schaffen, aber Experten für autonome Fahrzeuge haben Teslas Ansatz für die Technologie routinemäßig in Frage gestellt, insbesondere im Hinblick auf das aggressive Vorantreiben von Level-2-Fahrerassistenzsystemen wie Autopilot und Full Self-Driving (überwacht).

Teslas Fahrerassistenzsysteme unter verstärkter Kontrolle der Aufsichtsbehörden

Diese Funktionen, die nicht autonom sind und erfordern, dass ein Fahrer jederzeit wachsam bleibt, können kritische Fehler zu machen. Anfang dieses Jahres wurde ein 28-jähriger Motorradfahrer von einem Tesla-Fahrer getötet, der angeblich FSD verwendete. Tesla war gezwungen, beide Fahrerassistenzsysteme angesichts der verstärkten Kontrolle durch die Regierung bezüglich der Autonomie-Behauptungen des Unternehmens zurückzurufen.

Musk betonte während der Veranstaltung die Idee autonomer Autos als primäre Zeitersparnis: „Denken Sie an die kumulative Zeit, die Menschen in einem Auto verbringen“, sagte er, „und die Zeit, die sie zurückbekommen, die sie nun mit Büchern, Filmen oder Arbeit verbringen können.“