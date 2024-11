DeepTech-Sektor birgt 9,3 Billionen Euro Potenzial

Quantencomputer, Gentechnik, autonome Fahrzeuge und 3D-Druck. Der DeepTech-Sektor könnte bis 2030 weltweit rund 9,3 Billionen Euro wert sein, so eine Studie. Damit bietet er der europäischen Wirtschaft eine entscheidende Chance – doch Europa ist im Rückstand.

Globale Risikokapital- und Private-Equity-Investitionen in Deep-Tech-Unternehmen sind in den letzten zehn Jahren von zehn auf 20 Prozent gestiegen, wie der aktuelle Report „How Europe’s Companies Can Win in the Deep Tech Century“ von der Boston Consulting Group (BCG) zeigt.Um die Größenordnung besser zu verstehen: Die prognostizierten 9,3 Billionen Euro bis 2030 entsprechen fast der Hälfte des erwarteten BIP aller 27 EU-Länder. Das wirtschaftliche Potenzial ist enorm, aber die EU bleibt zurück.

Während US-Unternehmen zwischen 2018 und 2023 insgesamt 220 Milliarden Dollar für DeepTech-Lösungen erhielten, waren es in Europa nur rund 37 Milliarden Dollar. Das bedeutet: Weniger als 10 Prozent der globalen „Deep Tech Unicorns“ stammen aus Europa, so die BCG-Studie.

So kann Europa aufholen

Europa verfügt zwar über eine starke wissenschaftliche Basis im DeepTech-Bereich. Neun der weltweit 20 besten Forschungseinrichtungen befinden sich in Europa. Und die ersten sieben Plätze der Top 10 im „Global Innovation Index“ der World Intellectual Property Organization (WIPO) werden von europäischen Ländern belegt. Nur bei den Investitionen hakt es noch.

Laut BCG können europäische Unternehmen zwei Dinge tun, um den DeepTech-Sektor zu stärken: strategische Investitionen und die Förderung von Innovationsökosystemen auf Basis einer klaren Strategie. Das bedeutet, vor allem Startups in diesem Bereich frühzeitig finanziell zu unterstützen. Denn „eine zögerliche Haltung bei der Zusammenarbeit mit Startups“ wurde als eines der Haupthindernisse im europäischen DeepTech-Sektor identifiziert.

Es braucht: DeepTech Amplifiers und Technologietransfer

Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt? Große Unternehmen sind als „Deep Tech Amplifiers oder Shapers“ gefragt. BCG sieht sie in der Verantwortung, Deep-Tech-Innovationen in transformative Geschäftsmodelle umzusetzen, da sie bis zu 10 Mal höhere Aktionärsrenditen pro Patent erzielen als kleinere Unternehmen.