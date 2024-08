„Die Jahre des Fantasy-Land sind vorbei“ – feat. froots-Gründer David Mayer-Heinisch

Jeder, der in Aktien und Krypto-Assets investiert hat, ist seit Montag möglicherweise etwas unrund – denn da hat sich an den Börsen und Krypto-Exchanges etwas abgespielt, das schon als “Black Monday” benannt wurde. Was ist da passiert, wo liegen die Ursachen, und wie geht es weiter?

Das besprechen wir heute im Podcast mit einem unserer Stammgäste – David Mayer-Heinisch vom Wiener Fintech froots. Die Themen:

Der „Black Monday“ an den Börsen

Die Auslöser des Börsen-Crashs

Drohende Rezession in den USA

Wie die Märkte reagieren

Kommt jetzt die US-Zinswende?

Wie reagiert froots auf Verwerfungen an den Börsen

Wie bewahrt man Ruhe im Sturm?

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠feedback@trendingtopics.at⁠.