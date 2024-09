Ecomtent: SEO-Startup sammelt 850.000 Dollar für AI-basierte E-Commerce-Suche

Das 2022 von Max Sinclair in Kanada mitgegründete Startup “Ecomtent“ hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen bei der KI-gesteuerten Suche zu helfen. Onlinehändler sollen durch das entwickelte “Product Listing Tool“ mehr Sichtbarkeit erhalten, auch wenn sie keine bzw. keine besonders gute SEO-Strategie haben. Dafür gab es gerade 850.000 Dollar in einer Finanzierungsrunde.

“Sichtbarkeit in einer Welt ohne SEO“

Ecomtent zielt mit seiner Technologie darauf ab, “Verkäufern und Einzelhändlern dabei zu helfen, sich auf die KI-gesteuerte Zukunft der E-Commerce-Suche vorzubereiten.” Bedeutet: Ihnen soll ermöglicht werden, visuelle und schriftliche Inhalte zu generieren, die explizit für die KI-gestützte Suche in großen Katalogen in großem Umfang optimiert sind. Dadurch, dass Verkäufer mit Ecomtent “hochwertige Lifestyle-Bilder, Infografiken, A+ Content und optimierte Texte” erstellen können, soll ihnen viel manuelle Arbeit abgenommen werden. Gleichzeitig soll Sinclairs Lösung interne Engpässe bei Content-Teams entlasten und den Bedarf an externen Agenturen verringern.

Pre-Seed-Runde abgeschlossen

Ecomtent wurde von Max Sinclair und gegründet, einem ehemaligen Strategen bei Amazon. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit beim Online-Giganten spielte er eine entscheidende Rolle bei der Markteinführung von Amazon in Singapur sowie beim Start von Amazon Grocery in der EU. Der zweite Mann im Boot ist der Doktorand und Fulbright-Stipendiat Timur Luguev. Er hat sich acht Jahre lang mit KI-Forschung befasst und mehrere KI-Start-ups gegründet. Nun konnten die beiden für ihr KI-Startup eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in der Höhe von 850.000 US-Dollar sichern.

Der kanadische “MaRS Investment Accelerator Fund“ war dabei Lead-Investor, zu den weiteren Investoren zählen: das E-Commerce Accelerator-Programm “Techstars x eBay Ventures“, C-Suite Angels aus der Einzelhandelsbranche sowie einige Führungskräfte aus der Tech-Branche, die namentlich nicht genannt werden möchten. Das neue Kapital wird Ecomtent nutzen, um das Team zu erweitern, die KI-Technologie weiterzuentwickeln und den Betrieb zu skalieren.

Amazon als großen Kunden

Wenig überraschend ist, dass Ecomtent bereits in die Amazon-Verkäufer- und Amazon-Agentur-Communities eingezogen ist. Zudem sollen “erfolgreiche Pilotprojekte” mit großen Einzelhändlern abgeschlossen worden sein, deren Jahresumsätze sich im Milliardenbereich bewegen.

„Der E-Commerce wird sich grundlegend verändern“, so CEO Sinclair. Nicht nur, was die Content-Erstellung von der Verkäuferseite anbelangt, auch glaubt er an einen grundlegenden Wandel, wie Konsument:innen zukünftig einkaufen werden. Er sei davon überzeugt, dass durch generative KI die konversationsbasierte Suche zur neuen Normalität werden wird und “die derzeit besten SEO-Praktiken in nur 12 Monaten völlig veraltet aussehen werden”.

Geschwindigkeit und Skalierbarkeit

Laut Sinclair können die durch Ecomtent generierten KI-Inhalte die Konversionsraten von Produktangeboten um bis zu 30 Prozent steigern. Eine Stimme aus der Praxis sagte dazu: „Die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit unseres internen Content-Teams hat sich um das 10-fache erhöht”. so Vincenzo Toscano, CEO der Full-Service-Agentur für Amazon und Walmart Ecomcy. Nach Unternehmensangaben sei die hinter Ecomtent stehende Technologie bereits erfolgreich zum Patent angemeldet.