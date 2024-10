Enpal zieht weitere 1,4 Milliarden Euro an Finanzierung an Land

Das Berliner Solarenergie-Unternehmen Enpal hat eigenen Angaben zufolge erstmals über 5 Milliarden Euro an Finanzierungszusagen erhalten. Zu den bisher 3,6 Milliarden Euro, die als Eigen- oder Fremdkapital eingesammelt wurden, kommen nun frische 1,4 Mrd. Euro dazu.

Die Finanzierung teilt sich auf Banken und institutionelle Investoren für Leasing sowie Konsumentenkredite auf. Partner sind unter anderem BlackRock, ING, Citi und Barclays. Damit können bis zu 250.000 Haushalte Solarenergie nutzen und fossile Brennstoffe reduzieren. Das soll die beschleunigte Verbreitung von Solaranlagen, Wärmepumpen und anderen Energielösungen in Privathaushalten ermöglichen. Das Unternehmen strebt bis 2027 Finanzierungen von 10 Milliarden Euro an.

Überwindung von Barrieren bei der Solarenergie-Nutzung

Hohe Anfangsinvestitionen von 20.000 bis 40.000 Euro pro Einfamilienhaus behinderten lange die Verbreitung von Solaranlagen. Enpal wie auch andere Unternehmen in dem Sektor entwickelte ein Finanzierungsmodell mit Zweckgesellschaften, die die Systeme besitzen und betreiben. Alternativ können Hausbesitzer Installationen über Kredite finanzieren.

„Unser Finanzierungsmodell ermöglicht die Installation von über 500.000 dezentralen Energieanlagen. Dies bringt 3 Gigawatt Energie ins Netz und spart jährlich eine Million Tonnen CO2 in Deutschland“, so Viktor Wingert, Mitgründer von Enpal, in einer Aussendung.

Skalierung der Energiewende

Enpals Modell verändert die Energieerzeugung und -nutzung. Einzelne Haushalte können eigenen Strom erzeugen und reduzieren den Bedarf an fossilen Kraftwerken. Dies fördert Energieunabhängigkeit und Demokratisierung. Wingert ergänzt: „Wir ermöglichen Hausbesitzern den Umstieg auf erneuerbare Energien ohne öffentliche Förderung. Dies schafft ein dezentrales Energiesystem und reduziert den Bedarf an CO2-emittierenden Kraftwerken.“ Die Finanzierungen lenken Milliarden in klimaneutrale Infrastruktur. Dies verbindet finanzielle Ressourcen mit Klimazielen.

Enpal setzt ein Qualitätskontrollsystem ein, um die Investitionen zu sichern. Hochwertige Lieferanten, strenge Prüfungen und kontinuierliche Bewertungen sollen hohe Standards gewährleisten. Zukünftig plant Enpal die Expansion in Europa, um mehr Haushalten Zugang zu erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Das Unternehmen will seine Finanzierungszusagen ausbauen und Energielösungen skalieren, um Europas Klimaziele zu unterstützen.