Virtuelle Kraftwerke 😎 Stromhandel ⚡️ Atomkraft ⚛️ Solarcoaster 🎢 – mit Benjamin Merle von Enpal

Solaranlagen auf Dächern werden zu virtuellen Kraftwerken gebündelt, ihr Strom in Echtzeit auf Börsen gehandelt oder im Heim-Akku gespeichert – und das soll dann unterm Strich zu günstigerer Energie führen. was vor einigen Jahren noch undenkbar war, das wird jetzt von Tech-Unternehmen verwirklicht. Aber: Wird das in der anstehenden Trump-Ära so weiter funktionieren? Darüber sprechen wir heute im Podcast mit Benjamin Merle, CPO des deutschen Solar-Unicorns Enpal. Die Themen:

Handel an der Strombörse

virtuelle Kraftwerke – wie funktionieren sie, wer betreibt sie, wem gehören sie usw.

„Deutschlands günstigster Stromtarif“ – wie geht das?

Status quo des Solar-Ausbaus in Europa

Problem der Dunkelflaute

Renaissance der Atomkraft vs. Gaskraftwerke



+++

„Wir stellen euch heute etwas richtig Spannendes vor – den neuen Kia EV3. Das ist das neueste Elektroauto, das gerade das B-SUV-Segment in Österreich aufmischt. Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 600 Kilometern und der Fähigkeit, in nur 31 Minuten von 10 % auf 80 % aufzuladen, ist der EV3 perfekt für alle, die Flexibilität und Nachhaltigkeit wollen. Das Lade-Thema erledigt sich damit im Handumdrehen!

Und das Design? Einfach stark. Mit klaren Linien, einem unverwechselbaren LED-Scheinwerfer und einem geräumigen Innenraum bietet der EV3 viel mehr Platz als man bei einem B-Segment-Fahrzeug erwarten würde – inklusive 460 Liter Kofferraum und einem zusätzlichen 25-Liter ‘Frunk’ vorne. Die E-GMP Plattform sorgt nicht nur für ein verbessertes Raumgefühl, sondern auch für einen flachen Boden im Innenraum.

Natürlich ist auch modernste Technik mit an Bord: vom Panorama-Display über einen KI-Sprachassistenten bis hin zum digitalen Schlüssel, den ihr bequem über euer Smartphone nutzen könnt.

Also, wenn ihr jung, modern und umweltbewusst seid und schon länger über ein E-Auto nachdenkt, dann solltet ihr euch den EV3 unbedingt genauer ansehen. Der EV3 ist in Österreich ab 36.840 Euro zu haben! Mehr unter ⁠www.kia.com/at⁠„

+++

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.