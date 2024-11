Founderful: Schweizer VC mit neuem 140 Mio. Dollar-Fonds

Der Schweizer Risikokapitalgeber Founderful hat inmitten einer schwierigen Phase für den europäischen Venture-Capital-Markt einen überzeichneten Fonds in Höhe von 140 Millionen US-Dollar aufgelegt. Während viele aufstrebende Manager mit Konsolidierungsdruck und knappen Mitteln kämpfen, konnte Founderful mit seiner bewährten Strategie, die auf Schweizer Technologie und Talente setzt, bereits 15 Unternehmen mit bahnbrechenden Technologien finanzieren.

Der Erfolg von Founderful basiert auf der Erfolgsbilanz des 90 Millionen Dollar schweren Fonds I, der vollständig in 40 Startups investiert wurde. Diese Investitionen haben bereits bemerkenswerte Ergebnisse gezeigt, darunter die Schaffung von über 1.100 Arbeitsplätzen und die Sicherung von mehr als 450 Millionen Dollar an Folgefinanzierungen durch führende internationale Risikokapitalfirmen. Zum Portfolio zählen unter anderem das Fertigungsanalyse-Startup Ethon AI, das Chip-Cooling-Technologieunternehmen Corintis und der Kunststoffrecycling-Spezialist DePoly.

Schweizer Tech-Startups zu globalen Marktführern machen

Founderful wurde 2019 von drei Unternehmern und Investoren gegründet und hat die Vision, Schweizer Tech-Startups in globale Marktführer zu verwandeln. „Von Anfang an haben wir uns unermüdlich dafür eingesetzt, dem Schweizer Tech-Ökosystem einen Platz auf der globalen Bühne zu verschaffen“, kommentiert Alex Stöckl, Partner bei Founderful. „Fonds II ist der Beweis dafür, dass wir Wort gehalten haben und die Investoren dies zur Kenntnis genommen haben.“

Der neue Fonds II von Founderful wird von einer Reihe von Institutionen, Family Offices und Gründern unterstützt, die ihre Startups erfolgreich zu globalen Einhörnern ausgebaut haben, darunter Duolingo, Climeworks, GetYourGuide, On, Proton und Scandit.

Schweizer Technologie und Talente im Fokus

Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Führung erster Finanzierungsrunden in der Schweizer Tech-Landschaft, wo Founderful eng mit führenden akademischen Institutionen und Industriepartnern zusammenarbeitet, um bahnbrechende Technologien zu identifizieren und zu fördern. Die These von Founderful über Schweizer Technologie und Talente werde durch drei Megatrends bestätigt:

Die Schweiz belegt seit 13 Jahren in Folge den ersten Platz im Global Innovation Index und weist das weltweit höchste Patent-pro-Kopf-Verhältnis auf.

Die Schweiz hat Big-Tech-Unternehmen wie Google, Disney, Nvidia, Meta, Huawei und Intel angelockt, die ihre lokalen F&E-Teams in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut haben.

Die Schweiz ist ein Unicorn-Staat mit mehr Milliarden-Dollar-Tech-Startups pro Kopf als irgendwo sonst in Europa.

Founderful will seine Position als führender Pre-Seed-Investor der Schweiz weiter ausbauen und dabei seine engen Verbindungen zur Wissenschaft und Industrie nutzen, um vielversprechende Durchbrüche in ihren frühesten Stadien zu identifizieren. Vor dem Hintergrund der europäischen Venture-Landschaft signalisiert der erfolgreiche Abschluss von Founderful das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Fonds, sein Team und seine Starbesetzung an Portfolio-Gründern.