G Squared: Neuer Milliarden-Fonds will günstig Startup-Anteile aufkaufen

Die Risikokapitalgruppe G Squared hat 1,1 Milliarden Dollar für ihren neuesten Fonds aufgebracht, um von der wachsenden Nachfrage der Investoren nach ihrer Strategie des Kaufs bereits bestehender Anteile an Startups zu profitieren. G Squared, 2011 gegründet und mit Sitz in Chicago, hat bereits Technologieunternehmen wie das KI-Startup Anthropic, den europäischen Uber-Rivlane Bolt oder den Cybersecurity-Spezialisten Wiz mitfinanziert, der kürzlich eine 23 Mrd. Dollar schwere Übernahme durch Google absagte.

Während sich typische Risikokapitalgeber auf den Kauf neuer Aktien von Startups konzentrieren, investiert G Squared den Großteil seiner Mittel in bestehende Aktien, die direkt von Startup-Mitarbeitern und bestehenden Investoren gekauft werden. Der Hintergrund Der Sekundärmarkt wächst aufgrund einer Verlangsamung der Börsengänge und Übernahmen, die es den Aktionären sonst ermöglichen würden, ihre Anteile zu verkaufen.

Ein gutes Beispiel war zuletzt Revolut, das durch den Verkauf von Anteilen von Mitarbeiter:innen eine neue Bewertung von 45 Mrd. Dollar erreichte. G Squared hat den Hauptsitz in Chicago und Büros in San Francisco, Zürich und Miami. Der VC hat auch Beteiligungen an zahlreichen europäischen Scale-ups und Unicorns, darunter N26, Spotify, Omio, Picsart, UiPath oder wefox.

Druck auf Fondsmanager, Barmittel zurückzugeben

Laut Gründer und Managing Partner Larry Aschebrook wird das Unternehmen nun über etwa 4 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen verfügen. Aschebrook sagte, dass viele Fondsmanager von ihren institutionellen Investoren unter Druck stünden, Barmittel zurückzugeben, es aber aufgrund des langsamen Marktes für Börsengänge schwer hätten, dies zu tun. „Jahrelang betrachteten Unternehmen und traditionelle Wachstumsmanager Sekundärmärkte als etwas Schlechtes“, sagte er der Financial Times.

Laut G Squared könnten Investoren Aktien am Sekundärmarkt mit einem Abschlag von etwa 30 Prozent auf den Unternehmenswert und mit einem Abschlag von 70 bis 80 Prozent auf jene Preise kaufen, die Investoren während der boomenden Zeiten der Coronavirus-Pandemie mit niedrigen Zinsen gezahlt haben.

Überall am Markt ist zu hören, dass Startups und Scale-ups es auch 2024 schwer haben, neues Kapital aufzunehmen, auch gibt es viele Downrounds. Genau in dieser Phase versucht G Squared zu punkten, um sich günstig Anteile an Startups zu kaufne, die noch vor wenigen Jahren viel teurer waren.