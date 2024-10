Google: US-Regierung erwägt Abspaltung von Chrome, Play Store und Android

Nach der Verurteilung von Google als Monopolist durch das US-Justizministerium geht es nun ans Eingemachte. Denn in einem vom Department of Justice (DoJ) bei Gericht eingebrachten Dokument geht hervor, dass es die Zerschlagung des Internet-Konzerns in die Wege leiten könnte. Im Raum steht, dass wichtige Teile des Geschäfts aus dem Unternehmen herausgelöst werden könnten.

Ein Monopolist, der seine Marktmacht missbraucht: Ein US-Richter hat im August 2024 entschieden, dass Google illegal gehandelt hat, um seine Konkurrenz zu benachteiligen und ein Monopol bei der Online-Suche und damit verbundener Werbung aufrechtzuerhalten.

Damit das weiterhin nicht passiert, schlägt das US-Ministerium unter anderem vor, dass es in Betracht zieht „Google daran zu hindern, Produkte wie Chrome, Play und Android zu nutzen, um die Google Suche und mit der Google-Suche zusammenhängende Produkte und Funktionen – einschließlich neuer Suchzugänge Zugangspunkte und Funktionen wie künstliche Intelligenz – gegenüber Konkurrenten oder neuen Marktteilnehmern zu nutzen.

Finale Entscheidung bis März 2025

Das kann bedeuten, dass Google seinen Browser, seinen App Store oder sein mobiles Betriebssystem abstoßen wird müssen. Es wird erwartet, dass das Justizministerium bis zum 20. November detailliertere Vorschläge vorlegen wird, Google wird seine eigenen Vorschläge bis zum 20. Dezember vorlegen. Ein finales Urteil in dem Fall wird es dann im März 2025 geben.

„Die Regierung scheint eine weitreichende Agenda zu verfolgen, die sich auf zahlreiche Branchen und Produkte auswirken wird, mit erheblichen unbeabsichtigten Folgen für Verbraucher, Unternehmen und die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit“, so Lee-Anne Mulholland, Vice President für Regulatory Affairs bei Google, in einer Reaktion.

Und weiter: „Eine Abspaltung von Chrome oder Android würde sie kaputt machen“, so Mulholland. „Wir haben Milliarden von Dollar in Chrome und Android investiert. Chrome ist ein sicherer, schneller und kostenloser Browser und sein Open-Source-Code bildet das Rückgrat für zahlreiche konkurrierende Browser. Android ist ein sicheres, innovatives und kostenloses Open-Source-Betriebssystem, das eine große Auswahl auf dem Smartphone-Markt ermöglicht und dazu beiträgt, dass die Kosten für Telefone für Milliarden von Menschen niedrig bleiben. Da sowohl Chrome als auch Android den Menschen helfen, auf das Internet zuzugreifen und unsere Produkte zu nutzen, bieten wir sie (und den ihnen zugrunde liegenden Code) kostenlos an. Nur wenige Unternehmen hätten die Möglichkeit oder den Anreiz, sie quelloffen zu halten oder in dem Maße in sie zu investieren, wie wir es tun.“

Das US-Justizministerium warnt die Google-Managerin: „Eine Abspaltung würde ihre Geschäftsmodelle verändern, die Kosten für Geräte in die Höhe treiben und Android und Google Play in ihrem harten Wettbewerb mit Apples iPhone und App Store untergraben.“