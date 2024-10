Kamala Harris verspricht neue Krypto-Gesetze, Bitcoin über 65.000 Dollar

Im Zuge des sich zuspitzenden Wahlkampfs hat die US-Vizepräsidentin und Kandidatin der Demokraten die „Unterstützung eines Rechtsrahmens für Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte“ angekündigt. Das Ziel: Sie will damit schwarze Männer, die in diese Vermögenswerte investieren und sie besitzen, im Wahlkampf für sich gewinnen. Denn zuletzt wurde klar, dass die Demokraten den traditionell starken Rückhalt in der Black Community verloren hat – und das sind wichtige Stimmen, um noch gegen Donald Trump gewinnen zu können.

„Vizepräsidentin Harris weiß, dass mehr als 20 % der schwarzen Amerikaner Kryptowährungen besitzen oder besessen haben. Deshalb wird sie mit ihren Plänen dafür sorgen, dass Eigentümer und Investoren in digitale Vermögenswerte von einem Rechtsrahmen profitieren, damit schwarze Männer und andere, die an diesem Markt teilnehmen, geschützt sind“, heißt es in einer Aussendung ihrer Kampagne. Während einer Rede in Erie im wichtigen Swing State Pennsylvania soll Harris das öffentlich verkünden und ausführen.

Der Preis von Bitcoin ist am Montag nach längerer Zeit wieder auf mehr als 65.000 Dollar bzw. 60.000 Euro gestiegen. BTC liegt damit in 24 Stunden mehr als 5 Prozent im Plus, Altcoins wie Ethereum oder Solana stiegen sogar um 7 Prozent.

Rennen gegen Krypto-freundlichen Trump

Durch die Ankündigung von Harris können sich Kryptowährungs-Fans nun ziemlich sicher sein, dass es für sie wichtige Regulierung geben wird, egal wer US-Präsident:in wird. Denn Trump ist schon länger als Unterstützer von Bitcoin und Co bekannt, seine Söhne haben mit World Liberty Financial gar ein eigenes Krypto-Projekt gestartet, um mit Hilfe von DeFi den US-Dollar gegen Stablecoins zu verteidigen (Trending Topics berichtete).

Zuletzt hat Harris ihren Vorsprung in Umfragen auf Trump eingebüßt. Einer neuen Umfrage von NBC zufolge kommen beide Kandidaten derzeit auf jeweils 48 Prozent. Vor einem Monat noch hatte Harris noch einen Vorsprung mit 49 Prozent von fünf Prozentpunkten vor Trump. Gewählt wird am 5. November.