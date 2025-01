Heizma: Wärmepumpen-Startup übernimmt insolvente meo Energy

Die österreichische Heizma Group, ein Startup im Bereich von Wärmepumpen, hat die Übernahme des insolventen Energiemanagement-Startups meo Energybekannt gegeben. Mit dieser strategischen Akquisition positioniert sich das erst 2023 gegründete Unternehmen als Komplettanbieter für intelligente Energielösungen im Privatkundensektor.

Kern der Übernahme ist die von meo Energy entwickelte Propilot-Technologie, eine KI-gestützte Softwarelösung für die Optimierung häuslicher Energieflüsse. Das System verarbeitet Echtzeit-Daten zur Eigenstromproduktion, Wetterprognosen und variable Stromtarife, um den Energieverbrauch automatisch zu steuern. Durch intelligente Nutzung der thermischen Speicherkapazität von Gebäuden können Haushalte ihre jährlichen Energiekosten um bis zu 30 Prozent reduzieren.

meo Energy ist 2024 in die Insolvenz geschlittert und musste ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Grazer Landesgericht beantragen. Nun kommt die Rettung durch Heizma. „Es handelt sich nicht um einen Asset Deal plus Aquihire, sondern um eine Cash-Übernahme. Zu den vertraglichen Details gilt leider Stillschweigen. Es wurde eine gute und zufriedenstellende Lösung im Sinne aller Beteiligten erzielt“, heißt es seitens der Heizma-Gründer Michael Kowatschew und Alexander Valtingojer.

„Die Integration von meo Energy erweitert unser Leistungsspektrum um eine wichtige digitale Komponente“, so Kowatschew, CEO der Heizma Group. Das Unternehmen, das bisher auf den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen spezialisiert war, kann nun ganzheitliche Smart-Home-Energiesysteme anbieten.

Kombination aus Hardware und Software soll Marktführerschaft bringen

Peter Käfer, bisher Gründer von meo Energy, wird das Technologie-Portfolio im neuen Unternehmensverbund weiter ausbauen. Die Kombination aus Hardware-Expertise und innovativer Steuerungssoftware soll die Elektrifizierung von Eigenheimen durch Solarenergie vorantreiben. Die Heizma Group plant, ihr Angebot in den kommenden Monaten weiter auszubauen. Das Unternehmen strebt eine führende Position im österreichischen Markt für integrierte Energielösungen an.

Probleme gibt es auf Seite der Förderungen – zuletzt hat das abrupte Ende für die „Raus aus Öl und Gas“-Förderung für große Unruhe in der Branche gesorgt und bedroht den hochgelaufenen Umstieg auf Wärmepumpen. „Das große Problem beim Wärmepumpenabsatz ist derzeit weniger die fehlende Förderung als die Kommunikation, dass es eine neue Förderung geben wird, aber nicht wann und in welcher Form“, heißt es seitens Heizma. „Kunden, die noch nicht umsteigen müssen, warten daher auf genauere Informationen, was sich natürlich auf die Auftragslage auswirkt und ein echtes Problem für die Branche darstellt. Hier bleibt abzuwarten, wie sich das seitens der Regierung entwickelt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat dies noch wenig Einfluss, da die Umsetzung von Projekten meist mit einigen Monaten Vorlaufzeit einhergeht.“