Investoren-Konferenz invest.austria rückt SpaceTech in den Fokus

Am 6. November 2024 werden Angel-, Venture Capital- und Private Equity-Investoren in Wien in den Sterne schauen – oder zumindest in ihre Richtung. Denn die invest.austria conference als wichtigstes Event für sämtliche vorbörsliche Kapitalinvestoren in Österreich wird sich an dem Tag im Apothekertrakt Schönbrunn auch dem Thema SpaceTech widmen.

Die europäische Weltraum-Expertin und Mitbegründerin des Satellitenherstellers SES Candace Johnson, diskutiert mit einem der bekanntesten NewSpace-Investoren Europas, Sebastian Straube von Sunfish Partners, sowie mit Koen Geurts (High Tech Gründerfonds) und Stefan Haubner (Apex Ventures) über die Zukunft von SpaceTech. Thematisiert werden dabei unter anderem so genannte Dual-Use-Technologien, die sowohl militärische als auch kommerzielle Anwendungen haben.

„Thematik ist hochaktuell“

„Diese Thematik ist hochaktuell, nachdem der European Investment Fund (EIF) vor Kurzem angekündigt hat, künftig auch in Unternehmen zu investieren, die Dual-Use-Technologien entwickeln. In der Session wird diskutiert, welche Auswirkungen dieser Richtungswechsel auf die SpaceTech-Investment-Szene haben könnte und welchen Einfluss „Dual-Use-Technologien“ in Zukunft haben werden“, heißt es seitens der Veranstalter.

Neben SpaceTech wird die Konferenz außerdem FoodTech, die Stärkung der Risikokapital Märkte in EU-Ländern, den Dauerbrenner Dachfonds sowie die Entwicklung der Märkte in Skandinavien und CEE thematisieren.

Weitere Speaker bei der Konferenz:

Mikko Silventola (erster Investor in Bolt)

(erster Investor in Bolt) Ingo Bleier (Head of Group Corporates, Erste Bank)

(Head of Group Corporates, Erste Bank) Hubert Cottogni (Leiter der European Investment Bank in Österreich)

(Leiter der European Investment Bank in Österreich) Thomas Bobek (Leitung Private Equity bei Erste Bank)

(Leitung Private Equity bei Erste Bank) Michael O’Sullivan (TED-Speaker und Chefökonom des Fintechs Moonfare)

(TED-Speaker und Chefökonom des Fintechs Moonfare) Koen Geurts (High Tech Gründerfonds)

(High Tech Gründerfonds) Markus Lang (SpeedInvest)

(SpeedInvest) HE Annika Markowicz (Schwedens Botschafterin in Österreich)