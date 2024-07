Joby Aviation: 5-Stunden-Flug in einem eVTOL mit Wasserstoff-Elektro-Antrieb gelungen

Der eVTOL-Entwickler Joby Aviation gibt einen neuen Meilenstein bekannt: Mit dem von der Tochtergesellschaft „H2FLY” entwickelten wasserstoffelektrischen Antrieb konnte das E-Luftfahrzeug “Joby” Ende Juni 2024 einen eVTOL-Flug über eine Strecke mit mehr als 800 km durchführen. eVTOL steht übrigens für electric Vertical Take-Off and Landing. Damit ist es gelungen zu demonstrieren, dass emissionsfreier Regionalflugverkehr zukünftig eine attraktive Option darstellen kann.

Kommerzieller Lufttaxi-Betrieb für 2025 geplant

Der Flug ging um die Joby-Aviation Anlagen in Marina, Kalifornien und dauerte knapp fünf Stunden lang. Bei der Landung waren noch 10 Prozent des Wasserstofftreibstoffs vorhanden. Im Oktober 2023 fand der erste Flug mit einem Piloten an Bord statt, gefolgt von einer Demonstration in New York City. Der vollwertige Lufttaxi-Betrieb soll voraussichtlich 2025 starten. 2021 übernahm Joby den Spezialisten für wasserstoffelektrische Antriebe H2FLY. Seitdem erforscht das US-amerikanische Unternehmen die Integration von Wasserstoff-Brennstoffzellen in seine eVTOL-Flugzeuge und zählt aufgrund seiner Fortschritte zu den Favoriten in der Branche.

So hat der Testflug ausgesehen:

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Joby will eVTOL-Lufttaxibetrieb weltweit ausbauen

Nach einer millionenschweren Anschubfinanzierung und einer kürzlich erhaltenen AAM-Förderung (Advanced Air Mobility) hat sich Joby einen US-Standort für die eVTOL-Produktion gesichert. Außerhalb der USA hat das Unternehmen mit dem weltweiten Ausbau des eVTOL-Lufttaxibetriebs begonnen, zunächst in Dubai.

Zertifizierung und kommerzieller Betrieb in Sicht

Joby strebt weiterhin an, bis 2025 den kommerziellen Betrieb seines batterieelektrischen Luftfahrzeuges aufzunehmen. Die Fortschritte bei der Zertifizierung der batterieelektrischen Version geben dem Unternehmen laut Joby-Gründer und CEO JoeBen Bevirt einen Vorsprung auf dem Weg zu wasserstoffelektrischen Flügen. Denn: “Der größte Teil der Konstruktions-, Test- und Zertifizierungsarbeiten, die wir für unser batterieelektrisches Flugzeug durchgeführt haben, lässt sich auf die Kommerzialisierung des wasserstoffelektrischen Flugs übertragen”, sagt der Visonär. Joby Aviation möchte für den kommerziellen Betrieb dieselben Landeplätze, Betriebsteams und die ElevateOS-Software von Joby nutzen.

CEO JoeBen Bevirt über den Meilenstein

“Flugreisen sind für den menschlichen Fortschritt von zentraler Bedeutung, aber wir müssen Wege finden, um sie sauberer zu machen. Unser batterieelektrisches Lufttaxi wird die Art und Weise, wie wir uns in den Städten fortbewegen, grundlegend verändern. Wir freuen uns, dass wir nun ein Technologiepaket entwickeln, das den Regionalverkehr mit wasserstoffelektrischen Flugzeugen neu definieren könnte.”