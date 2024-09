Lidl Pay startet in Österreich

Reisen, Mobilfunk, Stromtarif – und jetzt auch noch mobiles Bezahlen: Der deutsche Handelsriese Lidl weitet sein Angebot „Lidl Pay“ nun auch auf Österreich aus und ermöglicht es seinen Kund:innen, in seinen Supermärkten mit der Kunden-App „Lidl Plus“ zu bezahlen. Diese wurde bis dato als Kundenbindungsprogramm aufgebaut und bietet Konsument:innen Rabatte für Produkte an. Durch den Scan des darin enthaltenen QR-Codes an der Kassa bekommt man die Rabatte und kann sich auch einen digitalen Kassenbeleg direkt in die App als Papieralternative senden lassen.

Nun wird die Kunden-App um die Bezahlfunktion erweitert. Bei Lidl Pay ist es möglich, eine Debit- oder Kreditkarte (Visa oder Mastercard) zu hinterlegen. Wenn man die „Lidl Plus“-App an der Kasse scannen lässt, kann man damit in einem Schritt auch gleich die Rechnung begleichen. Das soll den Bezahlvorgang einfacher und schneller machen und die Kunden-App auch gleich aufwerten. Den Zahlungsvorgang kann man dann mit den verfügbaren biometrischen Freigabefunktionen (z.B. Fingerabdruck, Face ID) des Smartphones freigeben. Laut Lidl nutzen bereits über eine Mio. Menschen in Österreich die Lidl-Plus-App.

Selbstbedienungskassen flächendeckend bis 2028

In Sachen Digitalisierung weitet Lidl nun auch seine Selbstbedienungskassen in Österreich aus. Im Raum Salzburg werden diese nun in einigen Filialen eingeführt, bis 2028 sollen sie dann flächendeckend eingeführt sein. „Speziell für den einfachen und schnellen Einkauf sind die neuen Systeme eine kundenorientierte Alternative und bringen auch für die Mitarbeiter:innen an den Kassen eine zusätzliche Entlastung“, heißt es.

Sowohl bei Lidl Pay als auch bei den SB-Kassen ist Mastercard der Zahlungspartner. Während der Diskonter in Deutschland der Marktführer ist, ist Lidl in Österreich der Challenger der beiden großen Ketten REWE (Billa, Billa Plus) und Spar. In Österreich hatte Lidl 2023 einen Marktanteil von 5,9 %. Mit dem Thema SB-Kassen ist Lidl sicher nicht der erste Player, der diese (auch hierzulande) einsetzt.

In Sachen Mobile Payment gibt es beim jö Bonusclub, der 2019 von REWE und der OMV gestartet wurde, eine Kooperation mit dem österreichishc-schweizerischen Payment-Fintech Bluecode.