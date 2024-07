Microsofts KI-Chef Suleyman: Umstrittene Aussagen zur Nutzung von Internetinhalten

Mustafa Suleyman, Leiter der KI-Sparte von Microsoft, hat mit seiner jüngsten Aussage zum Thema Urheberrecht und der Nutzung von Internetinhalten für das Training von Sprachmodellen eine hitzige Debatte ausgelöst. Demnach vertritt er die Ansicht, dass im Internet öffentlich zugängliche Inhalte von allen frei genutzt werden könnten. Diese Sichtweise wirft rechtliche und ethische Fragen auf.

Im Gespräch mit Moderator Andrew Ross Sorkin verteidigte Suleyman die Praxis, öffentliche Internetinhalte für das Training von KI-Modellen zu verwenden. Auf die Frage, ob große Konzerne die geistigen Eigentumsrechte der Welt gestohlen hätten, antwortete er: „Ich denke, dass die Inhalte im offenen Internet seit den 1990er Jahren unter ‚Fair Use‘ fallen. Jede:r kann sie kopieren, neu erstellen und vervielfältigen. Das ist Freeware, wenn Sie so wollen.“ Diese Aussage stellt eine weitgehende Interpretation des „Fair Use“-Prinzips dar, das in den USA und Europa unterschiedlich streng ausgelegt wird.

Suleyman sprach auch von einer „Grauzone“ und forderte eine klar formulierte „Opt-out“-Möglichkeit. So könnten Webseiten, Verlage oder Nachrichtenorganisationen der Nutzung durch KI ausdrücklich widersprechen. In laufenden Gerichtsverfahren werden Microsoft und OpenAI beschuldigt, urheberrechtlich geschützte Inhalte für das Training generativer KI-Modelle verwendet zu haben. Angesichts dessen ist Suleymans Position besonders brisant.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman: the social contract for content that is on the open web is that it’s „freeware“ for training AI models pic.twitter.com/FN1xrqnJC0

— Tsarathustra (@tsarnick) June 26, 2024