N26 🏦 4% Zinsen 📈 IPO 💸 Trading-Boom 📊 Konkurrenz 🤺 – mit CEO Valentin Stalf

4 Prozent Zinsen – das war in der Welt der Neobanken und Neobroker im letzten halben Jahr eines der ganz großen Schlagwörter. Nun kommt auch N26 auf das Level und bietet seinen Usern in Österreich und 12 weiteren europäischen Ländern bis zu 4 Prozent Zinsen. Warum man sich zu diesen Schritt entschieden hat und was sich sonst noch bei der Neobank tut, darüber sprechen wir heute im Podcast mit N26-CEO Valentin Stalf. Die Themen:

Bis zu 4 Prozent Zinsen in Österreich und 11 anderen europäischen Ländern

Voraussetzungen für das Angebot

Zins-Wettbewerb mit Trade Republic, Scalable Capital, bunq und Co.

Entwicklung des Trading-Angebots für ETFs und Aktien

Retail-Nachfrage nach Bitcoin und Co

Crypto als „Einstiegsdroge“ für Aktien- und ETF-Trading

Was wurde aus den IPO-Plänen von N26?

