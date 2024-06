Nvidia-Aktie fällt, mehr als 500 Mrd. Dollar Market Cap vernichtet

Die Nvidia-Aktie ist am Montag um fast 7 Prozent gefallen, nachdem das Unternehmen letzte Woche kurzzeitig zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen war. Seit dem Höchststand am Donnerstag, der bei mehr als 3,34 Billionen Dollar lag, hat Nvidia mehr als 500 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Aktuell wird das Unternehmen mit 2,91 Billionen Dollar bewertet.

Noch in der vergangenen Woche hatte Nvidia Microsoft und Apple überholt und war zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt aufgestiegen, ist seitdem aber wieder auf den dritten Platz zurückgefallen. Die Marktkapitalisierung von Nvidia fiel am Montag auf 2,91 Billionen Dollar, etwa 550 Milliarden Dollar weniger als auf dem Höchststand am Donnerstag.

Nvidia stieg zuletzt kurzfristig zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf – unter anderem deswegen, weil der Einstieg mit Partner HPE ins Cloud-Geschäft verkündet wurde und das Unternehmen sogar sein eigenes AI-Modell für das Generieren von synthetischen Daten (die wiederum für andere AI-Modelle genutzt werden können) launchte.

Nvidia-Aktie für ein Drittel des S&P 500-Anstiegs verantwortlich

Nvidia, dessen Kursgewinne allein für rund ein Drittel des Anstiegs des S&P 500 im Jahr 2024 verantwortlich waren, liegt nun etwa 16 Prozent unter seinem Intraday-Hoch von 140,76 Dollar, das am vergangenen Donnerstag erreicht wurde. Der US-Chip-Hersteller, der mit seinen GPUs eigentlich aus der Gaming-Ecke kommt, profitiert durch seine Marktführerschaft bei AI-Chips von den immensen Investitionen, die Big Tech in den KI-Sektor machen – der Absatz seiner Hardware explodierte in den vergangenen zwei Jahren.

Doch so manchem Beobachter ist das schon längst zu heiß geworden, weil AI sich immer mehr zu einer Börsenblase auswächst. Insgesamt haben die 5 Unternehmen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Nvidia 2023 2,4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt. Das ist größer als das Bruttoinlandsprodukt von Italien (2023: 2,3 Billionen Dollar), der acht größten Volkswirtschaft der Welt. Damit ist erst mal klar, wer die Gewinner an der Börse dieser steilen Entwicklung sind.

Doch welche Umsätze stehen diesen Rekordwerten gegenüber? 2023 haben die Tech-Riesen einer Analyse von Sequoia Capital zufolge satte 50 Milliarden Dollar die AI-Chips von Nvidia ausgegeben, um damit ihre nächsten AI-Modelle zu trainieren. Damit wirklich erwirtschaftet haben sie Sequoia zufolge im vergangenen Jahr jedoch nur 3 Milliarden Dollar Umsatz.