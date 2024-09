OpenAI sucht Finanzierungsrunde bei 150 Mrd. Dollar Bewertung

OpenAI, das Unternehmen hinter dem beliebten Chatbot ChatGPT, befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen mit Investoren, um 6,5 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 150 Milliarden US-Dollar aufzubringen. Laut Bloomberg, das sich auf mit der Situation vertraute Personen beruft, würde diese Bewertung OpenAI als eines der wertvollsten Startups der Welt etablieren.

OpenAI wäre mit einer Bewertung von 150 Milliarden Dollar wertvoller als etwa SHEIN, Stripe oder Revolut. Nur SpaceX (Berichten zufolge bei mehr als 200 Mrd. Dollar) und die TikTok-Mutter Bytedance (ca. 230 Mrd. Dollar) wären unter den jungen Tech-Privatunternehmen noch höher bewertet.

Die neue Bewertung, die das zu beschaffende Kapital nicht einschließt, liegt deutlich über der Bewertung von 86 Milliarden US-Dollar aus dem Übernahmeangebot des Unternehmens von Anfang des Jahres. Gleichzeitig soll OpenAI auch in Verhandlungen stehen, um 5 Milliarden US-Dollar Fremdkapital von Banken in Form einer revolvierenden Kreditfazilität aufzunehmen, so eine der Personen gegenüber Bloomberg.

Führende Investoren und potenzielle Beteiligungen

Berichten zufolge soll die Finanzierungsrunde von Thrive Capital angeführt werden. Microsoft, der größte Investor des Unternehmens, wird sich voraussichtlich ebenfalls beteiligen. Auch Apple und Nvidia sollen Gespräche über eine Investition geführt haben.

Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen das enorme Interesse und Vertrauen der Investoren in die Zukunft von OpenAI und dessen Potenzial, die Landschaft der künstlichen Intelligenz maßgeblich zu prägen. Mit den zusätzlichen Mitteln könnte das Unternehmen seine Forschung und Entwicklung weiter vorantreiben und seine Marktposition ausbauen. Das Unternehmen steht Berichten zufolge auch kurz vor dem Release von „Strawberry“, einem neuen AI-Modell, dass so etwas wie „denken“ können soll.

Auswirkungen auf die KI-Branche und Ausblick

Sollte die Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen werden, dürfte dies weitreichende Auswirkungen auf die gesamte KI-Branche haben. Es bleibt abzuwarten, wie OpenAI die zusätzlichen Ressourcen einsetzen wird und welche neuen Innovationen und Anwendungsmöglichkeiten sich daraus ergeben werden.

Experten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen in den kommenden Jahren weiter stark zunehmen wird. OpenAI könnte mit seiner Vorreiterrolle und den finanziellen Mitteln eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung dieser Zukunft spielen.