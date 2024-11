OwnerChip als einziges österreichisches Startup bei “PITCH“ am Web Summit 2024

Was wäre eine internationale Tech-Konferenz ohne einen Startup-Wettbewerb? Beim Web Summit wird dieses Jahr erneut das Format „PITCH“ für Jungfirmen in der Frühphase veranstaltet. Aus Österreich auf der Bühne: Michael Schramm mit seinem 2022 gegründeten Krypto-Startup OwnerChip.

105 Alpha- und Beta-Startups

Im Vorfeld des Web Summit nominierte eine unabhängige Jury 105 angemeldete Startups für PITCH. Voraussetzung: weniger als 5 Millionen Euro an Finanzmitteln und keine bedeutende Geschäftsmodelländerung in den letzten drei Jahren. Eine große Chance für OwnerChip, das als einziges österreichisches Startup ausgewählt wurde und heute die Möglichkeit hat, vor internationalen Investor:innen zu pitchen.

Ebenso im Rennen sind spannende Startups aus den Bereichen AI, SaaS, Clean- und HealthTech – passend zum diesjährigen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und künstlicher Intelligenz. Aus Portugal dabei sind Maven Pet, ein Startup für Gesundheitstracking bei Haustieren, und Glooma, das ein Gerät zur Früherkennung von Brustkrebs entwickelt hat.

Authentischer Online-Handel mit Kunst- und Luxusprodukten

OwnerChip gehört zur Kategorie „E-Commerce und Retail.“ Das Startup von Michael Schramm entwickelt Online-Marktplätze für Kunst- und Luxusgüter mit digitaler Zertifizierungstechnologie, basierend auf Web3 Blockchain und NFC-Chips. Das funktioniert so: NFC-Chips werden in das jeweilige Gut eingebettet und mit digitalen Zwillingen auf der Blockchain verbunden. Partner sind Infineon und der Marktplatz Rarible.

Das Ziel? Physische Objekte wie Kunstwerke, Mode und Frachtgut mittels Blockchain und NFTs sicher und transparent handelbar zu machen. So können Echtheit, Eigentümerschaft und sicheres Trading nachgewiesen werden. OwnerChip will physische und digitale Welt miteinander verbinden, um Vertrauen und Authentizität im Online-Handel mit Kunst- und Luxusgütern zu stärken, so das Startup.

„Ich habe OwnerChip gegründet, um Vertrauen und Authentizität im Online-Handel mit Kunst- und Luxusprodukten zu fördern,“ erklärt Schramm. Zusätzlich soll es Verkäufer:innen und Marktplätzen möglich sein, zusätzliche Einnahmen aus Zweitverkäufen zu erzielen.