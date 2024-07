Prewave: Lieferkette als Scale-up-Turbo – feat. Co-Founderin Lisa Smith

Was haben Ferrari, die Lufthansa und Kärcher gemeinsam: Eigentlich nicht viel, außer einem: Sie alle setzen auf die Lieferketten-Software Prewave des gleichnamigen Wiener Startups. Und dieses geht dank Lieferkettengesetz derzeit so durch die Decke, dass es kürzlich eine der größten Finanzierungsrunden des Jahres holte. Was ist nun aber das Geheimrezept von Prewave?

Das diskutieren wir heute im Podcast mit Lisa Smith, der Mitgründerin von Prewave. Die Themen:

Der 24.4.2024

Frühwarnsystem für die Lieferkette

Die Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Scale-up mit 180 Mitarbeiter:innen

Datenfeeds von Regierungen und NGOs

Was ist die Supply Chain Superintelligence?



