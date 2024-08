redalpine: Schweizer VC und N26-Investor mit neuem 200-Millionen-Dollar-Fonds

Das Züricher Venture-Capital-Unternehmen redalpine hat heute das Closing seines bisher größten Fonds, redalpine capital VII (RAC VII), in Höhe von 200 Millionen Dollar bekannt gegeben. Neben diesem Meilenstein erweitert redalpine seine Präsenz mit einem neuen Büro in London und verstärkt damit sein Engagement für die Erschließung von Innovationen in ganz Europa.

Redalpine wurde 2006 in Zürich gegründet und investiert seit fast zwei Jahrzehnten. Es ist einer der erfahrensten Venture-Capital-Fonds Europas und bekannt für die Finanzierung von Branchenführern in den Bereichen Software und Wissenschaft – von KI, Software, Biotechnologie und Lebensmitteln bis hin zu Fintech, Gesundheitswesen und Energie. Redalpine war auch der erste Investor von Unicorns wie Taxfix und N26. Außerdem sind auch Mistral AI, Relai, Klarna, Inkitt, Sanity Group, Robinhood oder Teads im Portfolio. Bisher hat redalpine in über 100 Unternehmen investiert.

RAC VII übertrifft Zielvolumen trotz schwierigem Fundraising-Umfeld

Dieser starke Track Record in Verbindung mit den konstant überdurchschnittlichen Renditen des Fonds führte dazu, dass RAC VII überzeichnet abgeschlossen wurde und trotz eines herausfordernden Fundraising-Umfelds sein ursprüngliches Zielvolumen übertraf. „Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt in der technologischen Entwicklung, an dem in allen Branchen transformative Veränderungen stattfinden“, so Michael Sidler, Gründungspartner von redalpine.

Eine beträchtliche Anzahl bestehender Investoren verdoppelte ihr Engagement in RAC VII, darunter renommierte Family Offices und führende institutionelle Investoren. Heute verwaltet redalpine über seine sieben Fonds hinweg mehr als 1 Milliarde Dollar an Assets under Management.

RAC VII investiert bereits in neun Unternehmen

Mit Büros in Zürich, Berlin und demnächst London sowie einer Präsenz im Silicon Valley wird RAC VII 15-20 Frühphasenunternehmen aus ganz Europa unterstützen. Der Fonds hat bereits in neun Unternehmen investiert, darunter Proxima Fusion (Deutschland), LegalFly (Belgien) und Expression Edits (Großbritannien). „Nach der Expansion nach Berlin ist die Etablierung einer Präsenz in London der nächste logische Schritt auf unserer Wachstumsreise“, so Sebastian Becker, General Partner bei redalpine und Leiter des Londoner Büros.