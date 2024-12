Ripple launcht Stablecoin RLUSD, während XRP 115% in einem Monat gewinnt

Es ist für viele das Krypto-Geschäft der Zukunft: Stablecoins. Nachdem bereits Stripe und PayPal in diesem Markt eingestiegen sind und auch Revolut oder Robinhood als Kandidaten für Stablecoin-Herausgeber gelten, hat nun eine der größten Krypto-Firmen überhaupt RLUSD gelauncht. Das Blockchain-Unternehmen Ripple hat am 17. Dezember seinen mit Spannung erwarteten US-Dollar-Stablecoin RLUSD ein. Die Freigabe erfolgt, nachdem das Unternehmen die erforderliche regulatorische Genehmigung der New Yorker Finanzaufsicht (NYDFS) erhalten hat.

Der neue Stablecoin wird zunächst auf ausgewählten Krypto-Handelsplätzen wie Uphold, MoonPay, Archax und CoinMENA verfügbar sein. Weitere Listungen auf Plattformen wie Bitso, Bullish, Bitstamp und anderen sollen in den kommenden Wochen folgen. Große Exchanges wie jene von Binance, Coinbase oder Kraken fehlen jedoch.

Ripple verstärkt zeitgleich sein Stablecoin-Beratergremium mit zwei hochkarätigen Neuzugängen: Raghuram Rajan, ehemaliger Gouverneur der indischen Zentralbank, und Kenneth Montgomery, früherer Vizepräsident der Federal Reserve Bank of Boston, ergänzen das bestehende Board um Sheila Bair und Chris Larsen.

Stablecoin-Markt gilt als attraktiv

RLUSD ist vollständig durch US-Dollar-Einlagen, US-Staatsanleihen und Barmitteläquivalente gedeckt. Der Stablecoin soll einen konstanten Wert von einem US-Dollar halten und tritt damit in einen Markt ein, der aktuell von Tether (USDT) mit 140 Milliarden und Circle (USDC) mit 40 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung dominiert wird.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Stablecoins zunehmend als Brücke zwischen digitalen Assets und traditionellem Finanzwesen fungieren. Auch etablierte Finanzinstitute wie PayPal, Visa und Société Générale haben bereits Aktivitäten in diesem Bereich gestartet, während Regulierungsbehörden weltweit entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

Der Start von RLUSD beschränkt sich zunächst auf die Regionen Amerika, Asien-Pazifik, Großbritannien und den Nahen Osten. Eine Expansion in die EU ist laut Jack McDonald, Senior Vice President of Stablecoin bei Ripple, geplant, sobald die entsprechenden Lizenzen unter den MiCAR-Regularien vorliegen.

Ripple hofft auf freundlichen nächsten SEC-Chef

Für Ripple, das seit vielen Jahren in einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC steht, bedeutet der Launch von RLUSD, dass man sich endlich nach Jahren des Stillstands wieder bewegen kann. Aller Voraussicht nach wird der nächste SEC-Chef Paul Atkins einen viel Krypto-freundlicheren Kurs fahren, und das dürfte Ripple entgegen kommen.

Zudem wird der XRP Ledger durch RLUSD gestärkt, da der Stablecoin neben Ethereum hauptsächlich auf der XRP-Blockchain läuft. Zuletzt hat XRP einen steilen Anstieg erfahren: Der Token ist auf 2,50 Dollar gestiegen und liegt damit „nur“ noch 35 Prozent unter dem Allzeithoch aus 2018.Im Vergleich zum Preis vor einem Jahr liegt XRP bei einem Plus von 315%, im Monatsvergleich bei einem Plus von stattlichen 115%. Diese Zuwächse haben auch dafür gesorgt, dass der Schwester-Token XLM von Stellar ähnlich starke Zuwächse gesehen hat.