SolMind: Das Wiener Startup und die digitale Photovoltaik

Auf den Bereich der Photovoltaik konzentriert sich das Wiener Startup SolMind. Die Jungfirma kümmert sich um den vollständigen Lebenszyklus einer Photovoltaikanlage. Vom Anlagenbau über die digitale Betriebsführung bis zum Repowering bzw. Austausch des Wechselrichters verspricht SolMind den optimalen Service. Johannes Marek, CEO des Startups, hat sich mit unserem Startup Interviewer unterhalten.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Johannes Marek: Einerseits übernimmt das Unternehmen die Betriebsführung der Photovoltaikanlagen und kümmert sich um Inspektion, Wartung, Versicherung und Instandhaltung. Andererseits bietet SolMind ein Energieliefercontracting, bei der Energie ohne Investitionen der Mieter innerhalb einer Liegenschaft genutzt werden kann. Für diese umfassenden Dienstleistungen wird eine Gebühr pro erzeugter bzw. genutzter Kilowattstunde erhoben, die dem Anlagenbesitzer, der Hausverwaltung oder dem Mieter verrechnet wird.

Das Geschäftsmodell umfasst neben der kompletten Betreuung von Photovoltaikanlagen auch die Bereitstellung von Kapital. Damit bieten wir vielen Unternehmen die Möglichkeit von grüner und günstiger Energie zu profitieren. SolMind unterstützt die Immobilienbesitzer bei der Vermögensverwaltung und ermöglicht so eine zusätzliche Rendite. Mit dem Photovoltaik-Bauherrenmodell können Investoren bis zu 10 % Rendite jährlich erzielen. Gleichzeitig steigert eine PV-Anlage den Wert des Gebäudes und reduziert Netzkosten.

Wer ist im Gründungsteam?

Gemeinsam mit Corinna Marek und Michael Rebhandl bringt das Gründungsteam Expertise mit, um Immobilienbesitzern den einfachen, sicheren und profitablen Weg zu erneuerbarer Energie zu erleichtern. Ich (Johannes Marek) kenne mich in der Energiewirtschaft aus, Michael Rebhandl hat Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft gesammelt, was besonders für die Beurteilung von Dächern und den Bau der Anlagen wichtig ist. Und Corinna Marek weiß um die Versicherungsbranche Bescheid und kümmert sich um Garantien und langfristige Verträge. So wird sichergestellt, dass die Anlagen optimal versichert und deren Leistungen garantiert sind. „Die Stärke unseres Gründungsteams liegt in der Vielfalt unserer Kompetenzen“, stellt Corinna Marek klar.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Viele Menschen denken derzeit darüber nach, sich eine Photovoltaikanlage anzuschaffen. Doch wer kennt sich wirklich im Förderdschungel aus? Wie findet man den geeigneten Anlagenerrichter? Wer kümmert sich um Service, Wartung, Versicherung und garantiert, Netzkosten zu reduzieren? Wir bieten Paketlösungen für diese Herausforderungen an und kooperieren dabei mit einem Netzwerk von über 30 Partnern.

Mit unseren Produkten übernehmen wir von der PV-Errichtung über den laufenden Betrieb die gesamte Abwicklung mit allen Beteiligten. Dadurch sichern wir der Immobilienwirtschaft maximale Professionalität zu und reduzieren das wirtschaftliche Risiko der Einspeisevergütung.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Die Immobilienbranche, wir erreichen sie durch den Direktvertrieb.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

SolMind wurde erfolgreich durch das Eigenkapital der Gründer und mit Unterstützung einer Bank finanziert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 10 Mitarbeiter:innen, darunter festangestellte und freiberufliche Fachkräfte. Bereits jetzt wird ein Projekt in Wien umgesetzt, das 300 Wiener Haushalte versorgen kann, weitere Projekte mit einer Investitionshöhe von über einer Million Euro sind in Planung. Langfristig strebt das Unternehmen an, eine Vorreiterrolle im Markt einzunehmen. Unser Ziel ist es, der größte Asset Manager im Bereich erneuerbarer Energien in Österreich zu werden. Im kommenden Jahr ist die Auflegung eines Fonds im zweistelligen Millionenbereich geplant, um internationale Investoren anzusprechen.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

