SongPush erhält 2,94 Millionen Euro in Seed-Finanzierungsrunde

Das Berliner Startup “SongPush“ hat eine All-in-One-Plattform für Creator-Marketing entwickelt. 2021 gegründet, konzentrierte sich das Unternehmen ab 2023 auf die Musikindustrie und erzielte im Vorjahr einen Umsatz von über einer Million Euro. In einer erfolgreichen Seed-Finanzierungsrunde haben die beiden Co-CEOs und Gründer, Stefan Kling und Markus Cremer, nun insgesamt 2,94 Millionen Euro eingesammelt.

Die Technologie der Creator-Marketing-Plattform

Man wollte die Zusammenarbeit zwischen Marken und Content Creators vereinfachen und beschleunigen und hat dafür eine Plattform kreiert, die “Marketingkampagnen mit Hunderten Creators in kürzester Zeit ermöglicht”. Creators oder Musiker:innen können kreative Inhalte hochladen, und Werbetreibende haben die Möglichkeit, sich mit ihnen zu vernetzen, um gemeinsam Marketingkampagnen entstehen zu lassen. Die Content Creators sollen für ihre Inhalte fair vergütet werden.

Ex-Google und Ex-Spotify-Manager als Investoren dabei

SongPush hat über 2.000 Kampagnen für namhafte Kunden wie Universal, Paramount, Tellonym und Sony entwickelt. Jetzt konnte das Startup frisches Kapital in Höhe von knapp 3 Millionen Euro an Land ziehen, unter anderem durch bestehende Investoren wie Stefan Zilch, Ex-Managing Director bei Spotify, und den deutschen Webvideoproduzenten, Livestreamer und Musikproduzenten „Rewinside„. Zu den neuen Investoren zählen Joel Berger, Ex-Industry Leader Media & Entertainment bei Google, Kevin Tewe, Gründer und CEO von „ALL IN Artist Management“, sowie der Sänger und Songwriter „Montez“.

Plattform-Ausbau und Rebranding geplant

Mit dem frischen Geld plant SongPush den weiteren Ausbau der Plattform, um Marken und Content Creators eine noch einfachere Zusammenarbeit zu ermöglichen. Zukünftig soll das Angebot erweitert werden, um Unternehmen aller Branchen bei der Umsetzung erfolgreicher Marketingkampagnen mit Creators zu unterstützen. Um dieser Erweiterung Rechnung zu tragen, plant SongPush in den kommenden Wochen ein umfangreiches Rebranding. Zudem soll weitere Expertise in den Bereichen Analytics, Key Account Management und Creator Management ins Unternehmen geholt werden.